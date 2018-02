LE IENE SHOW/ Anticipazioni, le polveri sottili con Nadia Toffa e don Euro con Nina Palmieri (18 febbraio)

Le Iene Show, oggi 18 febbraio 2018: nella puntata di oggi del programma di Italia Uno le inchieste di Nadia Toffa sull'inquinamento e Nina Palmieri su don Euro

Le Iene Show

Sarà una puntata ricca di servizi interessanti, come spesso accade, quella di oggi, domenica 18 febbraio 2018 de Le Iene Show. Ci eravamo lasciati con la dichiarazione di Nadia Toffa, che aveva annunciato senza alcuna vergogna di aver combattuto e sconfitto un tumore, ma l'ultima puntata del programma di Italia Uno aveva fatto parlare di sé soprattutto per il caso Rimborsopoli, l'inchiesta che ha scoperto come alcuni dei militanti del M5s non avessero versato come promesso le loro quote di indennità da parlamentari. Ma di cosa si parlerà nella puntata odierna? Uno dei servizi più attesi è quello firmato proprio da Nadia Toffa, che si occuperà di emissioni di polveri sottili in atmosfera. Secondo Legambiente, infatti, molti dei capoluoghi italiani non osservano i protocolli anti-inquinamento. Con l'ausilio di due ingegneri ambientali Nadia Toffa mostrerà come ognuno di noi può - con piccolissimi gesti - aiutare la natura che lo circonda.

DA DON EURO A SFERA EBBASTA

Nella puntata di oggi de Le Iene Show promette molto bene anche il servizio realizzato da Nina Palmieri. La iena ripercorrerà le fasi salienti della vicenda di don Luca Morini, noto ai più col soprannome di don Euro per la sua abitudini a vivere nel lusso (e pare anche nella lussuria). Già in passato la Palmieri si è occupata di don Euro, accusato di truffa, autoriciclaggio, appropriazione indebita, cessione di stupefacenti ed estorsione. Il prossimo 8 marzo sarà il tribunale di Massa a decidere se metterlo sotto processo rinviandolo a giudizio o meno. Quali nuovi sviluppi rivelerà la trasmissione di Italia Uno? Di tutt'altro tenore il servizio dedicato a Sfera Ebbasta, re della musica “trap”, da settimane in vetta alle classifiche di vendita italiane.

© Riproduzione Riservata.