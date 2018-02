Lamberto Sposini, buon compleanno!/ Oggi compie 66 anni... e spunta la Juventus sulla torta

18 febbraio 2018 Silvana Palazzo

Lamberto Sposini oggi compie 66 anni

Lamberto Sposini compie 66 anni: oggi, domenica 18 febbraio 2018, il giornalista festeggia il suo compleanno e lo fa con gli affetti più cari. L'ex conduttore, costretto nel 2011 ad abbandonare il mondo dello spettacolo e la sua professione di giornalista a causa di un ictus, ha pubblicato due foto su Instagram per i suoi follower. Nella prima è ritratto sorridente, mentre nella seconda c'è una torta di compleanno da tifoso della Juventus, squadra di cui è tifosissimo. Nel farlo coglie l'occasione per ringraziare tutti i fan che hanno voluto partecipare alla sua festa di compleanno inviandogli messaggi di auguri. La lente riabilitazione prosegue e Lamberto Sposini in queste foto appare sereno e con un baffo inusuale (clicca qui per vederlo). Da tempo lontano dalla televisione a causa dell'ictus che l'ha colpito, il giornalista è comunque vicino ai suoi tanti fan attraverso i social, come ha dimostrato anche in questa occasione speciale.

SPOSINI COMPIE 66 ANNI: COMPLEANNO CON TORTA... BIANCONERA!

La settimana scorsa Lamberto Sposini aveva pubblicato un selfie nel quale spiegava come fosse felice di trascorrere la domenica in compagnia della figlia Matilde, di 14 anni, mentre ieri ha pubblicato in anteprima per i fan la sua torta di compleanno. Un omaggio alla sua fede calcistica, visto che compaiono lo stemma tradizionale della Juventus, la sua squadra del cuore, e la scritta “Juventino si nasce”. Lamberto Sposini si è ritirato a vita privata dopo due tragici eventi che hanno segnato la sua vita: l'ictus ed emorragia cerebrale prima, poi la caduta che lo ha costretto ad una nuova e lunga riabilitazione. In seguito a questi incidenti, il giornalista e conduttore televisivo aveva recuperato le facoltà cognitive, ma l'afasia e l'agrafia, cioè l'incapacità di parlare e scrivere correttamente, come riportato da Leggo, non gli avevano lasciato scampo. Non tutti avranno gradito quella torta, ma di sicuro la Juventus vincendo contro il Torino gli ha fatto un bel regalo di compleanno.

Un post condiviso da Lamberto (@lamberto_sposini) in data: Feb 17, 2018 at 12:52 PST

