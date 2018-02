Laura Chiatti è incinta?/ Pancino sospetto a C'è Posta per te: terzo figlio per l'attrice e Marco Bocci...

Laura Chiatti è incinta? L'attrice mostra un pancino sospetto a C'è Posta per Te! Dopo Enea e Pablo, arriva il terzo bebè per l'attrice e Marco Bocci?

18 febbraio 2018 Anna Montesano

Laura Chiatti e Marco Bocci

Grandi ospiti nella nuova puntata di C'è Posta per te anche se una in particolare ha colpito il pubblico. La bellissima Laura Chiatti è stata protagonista di una sorpresa fatta da due ragazzi alla loro madre dopo la perdita del loro papà assieme al marito Marco Bocci. A colpire l'attenzione del pubblico è però un dettaglio in particolare della nota attrice: il pancino. Più di un telespettatore ha notato le forme morbide della Chiatti, che potrebbe per molti essere in attesa del suo terzo bebè. Laura e Marco Bocci sono già genitori di due bellissimi maschietti, Paolo ed Enea, e il terzo figlio potrebbe essere già in cantiere per la splendida coppia di attori. "Sembra proprio che Laura Chiatti sia in dolce attesa, si intravede un bellissimo pancino" scrive una telespettatrice di Canale 5, che trova altri concordi "Che bella la Chiatti, ha gli occhi, il volto e le forme di una donna incinta!" scrive ancora un'altra utente sui social.

LAURA CHIATTI E MARCO BOCCI: UNA BAMBINA IN ARRIVO?

La bionda e bellissima attrice potrebbe davvero attendere il suo terzo figlio, anche perchè la coppia non ha mai negato la voglia di voler allargare la famiglia. “Adesso il nostro desiderio è quello di avere una bambina” aveva confessato Laura Chiatti dopo la nascita del secondogenito e anche in studio le dichiarazioni d'amore reciproche non sono mancate per i due coniugi. "Marco è un papà perfetto con i suoi figli" ha dichiarato la Chiatti, mentre il protagonista di Solo e Squadra Antimafia, Marco Bocci, ha aggiunto "Senza di lei non potrei mai farcela". Che presto arrivi quindi il lieto annuncio della coppia?

