MATRIX RELOADED/ Su Italia 1 il film con Keanu Reeves (oggi, 18 febbraio 2018)

Matrix Reloaded, il film in onda su Italia 1 oggi, domenica 18 febbraio 2018. Nel cast: Keanu Reeves e Laurence Fishburne, alla regia Andy e Larry Wachowski. Il dettaglio.

18 febbraio 2018 Cinzia Costa

Il film nel pomeriggio di Italia 1

KEANU REEVES NEL CAST

La programmazione di Italia 1 prevede per il primo pomeriggio di oggi, domenica 18 febbraio 2018, alle ore 14.00 la messa in onda della pellicola d'azione e fantascienza Matrix Reloaded. Si tratta di una pellicola americana prodotta nel 2003 dalla casa cinematografica Warner Bros Pictures in collaborazione con Village Roadshow Pictures, Silver Pictures e la NPV Entertainment. La regia è stata affidata ai fratelli Andy e Larry Wachowski i quali hanno ne hanno anche scritto il soggetto e la sceneggiatura con Bill Pope nel ruolo di direttore della fotografia mentre le musiche della colonna sonora sono state scritte da Don Davis. Nel cast figurano tanti volti noti al grande pubblico come Keanu Reeves, Laurence Fishburne, Carrie-Anne Moss, Hugo Waeving, Gloria Foster, Monica Bellucci e Lambert Wilson. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

MATRIX RELOADED, LA TRAMA DEL FILM

Il mondo umano è ancora alle prese con una epocale battaglia con le macchine per riuscire a liberarsene una volta per tutte. Una guerra che tuttavia non è semplicissima per gli uomini costretti a fare i conti con potenti dispositivi che oltretutto riescono a prendere le decisioni migliori ed in particolare hanno individuato in Zion, ubicato nel centro della Terra, il bersaglio sensibile assolutamente da abbattere per avere la meglio nella contesa. Per riuscire ad arrivare in questa parte del globo, le macchine mettono in essere un piano di trivellazioni per raggiungere il centro. Ovviamente gli uomini dall’altra parte cercano di correre ai ripari magari contando sull’apporto dell’Eletto Neo che appare molto più forte rispetto al passato. Infatti, oltre ad una certa forza fisica negli scontri con i propri avversari, Neo ha sviluppato un’altra importante capacità ed ossia quella di riuscire a vedere nel futuro. Una capacità che purtroppo lo mette di fronte ad una complessa decisione in quanto da una visione si rende conto che nelle sue possibilità ci sarà soltanto la salvezza del genere umano oppure di Trinity. Infatti, Neo vede Trinity morire nel mondo virtuale. Insomma, per il potente Neo ci sarà da portare avanti questo ennesimo capitolo della infinita battaglia tra gli uomini e le macchine con la consapevolezza di dover dire presto addio a Trinity. L’epilogo sarà molto interessante con Neo che saprà portare a compimento i propri intendimenti scoprendo peraltro che i propri poteri saranno capaci di estendersi anche al di fuori della struttura avveniristica di Matrix.

