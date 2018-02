MAX BIAGGI/ Video: "Dopo l'incidente la priorità erano i miei figli" (Che tempo che fa)

Video, Max Biagg, ospite a Che tempo che fa da Fabio Fazio, tornerà sul terribile incidente che lo ha visto protagonista a Latina, dove ha rischiato di morire.

18 febbraio 2018 Francesco Agostini

Il centauro romano Max Biaggi continua a far parlare di sé grazie alle sue innumerevoli storie d'amore. Tutti sanno quanto Max Biaggi sia un vero e proprio latin lover, ed è probabile che anche da Fabio Fazio, dove sarà ospite all'interno del programma Che tempo che fa, al romano vengano chieste domande piccanti proprio sui suoi vecchi e attuali amori. Rumors insistenti, ad esempio, parlano di un'amicizia un po' troppo stretta con la bella attrice Michelle Carpente, ma, almeno al momento, la bella ventinovenne nega tutto come da prassi. Ma Max Biaggi è un notorio amatore e quindi è probabilissimo che la fumata bianca possa rivelarsi da qui a pochissimo tempo. Non è servito molto tempo a Max Biaggi per potersi consolare dalla rottura con la cantante Bianca Atzei, che ancora oggi continua a piangerlo all'Isola dei Famosi, dove è concorrente. Nulla, però, sembra intenerire il cuore del romano, anzi: Max Biaggi è già volato verso altri lidi velocissimo, come nel suo stile.

MAX BIAGGI E L'INCIDENTE: MOMENTO RIVELATORE

Tutti ricordano il terribile incidente che Max Biaggi aveva avuto a Latina, che ne aveva messo in serio pericolo la vita stessa. I suoi più accaniti fans avevano temuto davvero per il peggio, ma alla fine l'acerrimo rivale di Valentino Rossi ne era uscito abbastanza bene. Con le costole rotte (nel senso letterale del termine e non metaforico), ma vivo e questo era senza ombra di dubbio la cosa più importante per tutti. Inutile sottolineare quanto l'incidente occorsogli a Latina abbia determinato per lui un momento di svolta, sia professionale che emotivo. Subito dopo l'incidente, infatti, Max Biaggi aveva dichiarato di non voler avere più nulla a che fare con le corse in moto e che adesso le sue priorità nella vita erano decisamente cambiate. I figli, ora, dovevano avere il primo posto e tutte le altre cose erano considerae solamente superflue e non degne di nota. Incredibile a dirsi, però, tra le tante cose considerate superflue c'era anche la fidanzata Bianca Atzei, che aveva fatto lunghe e dolorose veglie sul suo uomo.

BIANCA ATZEI SCARICATA

In seguito all'incidente il rapporto tra Bianca Atzei e Max Biaggi sembrava essersi notevolmente rafforzato. La cantante e il centauro romano avevano postato a un ritmo impressionante (e anche questo fatto, forse, era una spia che qualcosa non andava fra i due) foto su Facebook che li ritraeva vicini in questo momento difficile della vita. Alla fine, da telespettatori, siamo costretti a dire che quella era tutta apparenza.

Sorprende davvero il fatto che, dopo Latina, Max Biaggi abbia definito Bianca Atzei come una cosa superflua, dapprima cercando un improbabile ritorno di fiamma con la bellissima Eleonora Pedron (con cui ha due figli) per poi gettarsi su un altro lido ancora (Michelle Carpente). Insomma, di momento rivelatore forse non è poi stato tanto lecito parlare visto che il centauro romano alla fine è tornato a comportarsi esattamente come faceva prima, dimostrandosi ancora una volta un grande latin lover. L'unica che è rimasta veramente scioccata da questa storia è stata, a quanto pare, la povera Bianca Atzei.

