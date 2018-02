MELANCHOLIA/ Su Cielo il film con Kirsten Dunst e Charlotte Gainsbourg (oggi, 18 febbraio 2018)

Melancholia, il film in onda su Cielo oggi, domenica 18 febbraio 2018. Nel cast: Kirsten Dunst, Charlotte Gainsbourg e Kiefer Sutherland, alla regia Lars Von Trier. Il dettaglio.

18 febbraio 2018 Cinzia Costa

il film drammatico in prima serata su Cielo

NEL CAST KIRSTEN DUNST

Melancholia, il film in onda su Cielo oggi, domenica 18 febbraio 2018 alle ore 21:15. Si tratta di una pellicola prodotta nel 2011 dalla casa cinematografica Zentropa Entertainments in collaborazione con la Memfis Film, la Slot Machine e la Liberator Productions. La regia è stata curata da Lars Von Trier il quale si è occupato anche del soggetto e della sceneggiatura, il direttore della fotografia è Manuel Alberto Claro, la scenografia è stata ideata da Jette Lehmann, i costumi sono stati disegnati da Manon Rasmussen e nel cast sono presenti tra gli altri Kirsten Dunst, Charlotte Gainsbourg, Kiefer Sutherland, Alexander Skarsgard, Brady Corbet e Charlotte Rampling.

MELANCHOLIA, LA TRAMA DEL FILM DRAMMATICO

Justine è una giovane donna che sta per legarsi in matrimonio con l’uomo di cui è da sempre innamorata. Dovrebbe essere un momento di estrema felicità ma in realtà si trasforma in una giornata angosciante che segnerà per sempre la sua esistenza. Infatti, la donna nel tragitto che porta verso la location adibita ai festeggiamenti, inizia ad essere assillata da mille timori e paure che insinueranno nel suo animo tantissimi dubbi. Di questo si rende conto anche il marito il quale ne ha ulteriore prova allorchè nella prima notte di nozze viene letteralmente allontanato. L’uomo crede che possa essere una crisi passeggera ma in realtà le cose il giorno seguente peggiorano se possibile. Infatti, Justine manco a dirlo tradisce il neo marito con un nuovo collega di lavoro. Il tradimento diventa di dominio pubblico con il marito che evidentemente decide di abbandonarla anzitempo nella speranza di riuscire a far annullare il matrimonio. Non sapendo dove andare, quella sera Justine si dirige verso le case dei propri genitori che sono a loro volta divorziati. Tuttavia qui Justine non riesce a trovare l’affetto e l’appoggio che avrebbe voluto ma soltanto egoismo e tanta indifferenza tant’è che a Justine non resta che andare dalla sorella Claire che naturalmente si prende cura di lei rendendosi conto di come sia alle prese con una forte depressione. Il mattino seguente le due sorelle provano a ritrovare un equilibrio psicologico facendo una bellissima gita a cavallo durante la quale si rendono conto come in cielo non si veda più Antares. Infatti, la stella è stata completamente coperta dal pianeta Melancholia diretto a tutta velocità verso la Terra. Le due donne tra timori e problematiche di vario tipo si ritroveranno a vivere delle angoscianti giornate nell’attesa dell’impatto mortale.

