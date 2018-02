MICHELLE CARPENTE/ LA nuova fidanzata di Max Biaggi: separata e con un figlio, ecco l'identikit

Michelle Carpente pare essere la nuova attrice del momento: la romana è balzata all'onore delle cronache per il suo rapporto con il romano Max Biaggi.

18 febbraio 2018 Francesco Agostini

Michelle Carpente, fidanzata di Max Biaggi?

Ospite da Fabio Fazio a Che tempo che fa ci sarà anche il motociclista romano Max Biaggi, da poco accostato all'attrice Michelle Carpente, entrata nell'ottica dei riflettori per la sua presunta storia con Biaggi da qualche tempo a questa parte. Il centauro romano è stato attaccato violentemente da alcuni haters che lo avevano accusato di aver lasciato la bella Bianca Atzei, a cui Michelle Carpente assomiglia incredibilmente. Il romano avrebbe risposto ai tanti commenti con un diplomatico 'fatevi i fatti vostri', senza affrettarsi a dare alcuna spiegazione per le sue scelte e per la sua vita privata. Vita privata che, dopo il terribile incidente a Vallelunga, pare essersi ripresa a gonfie vele, soprattutto in amore, visto che ad accompgnarlo c'è la bella Michelle Carpente. Ma chi è? Cerchiamo di scoprirlo assieme approfondendo qualcosa di più sulla sua misteriosa figura che almeno per il momento rimane ancora troppo dietro le quinte e defilata. Lei stessa, in questi giorni, ha risposto volentieri ad alcune domande per farsi conoscere di più agli occhi del grande pubblico italiano del gossip.

MICHELLE CARPENTE, LA SOMIGLIANZA CON BIANCA ATZEI

La cosa che più balza all'occhio nel vedere la bella Michelle Carpente è la sua somiglianza con Bianca Atzei. Le due, a guardarle bene, si assomigliano molto, anche se l'attrice ventinovenne si è subito affrettata a dire che 'lei è molto meno bella delle sue ex', come ha sottolineato a Diva e Donna. Fatto interessante, poi, la Carpente, ha anche smentito che tra i due ci sia una storia d'amore, affermando che i termini 'storia' e 'amore' sono parole forti e che tra i due, almeno per il momento, c'è solo una solida amicizia. Nel frattempo, comunque, cerchiamo di scoprire meglio chi sia questa ragazza dagli occhi di ghiaccio: di lei sappiamo poco, anche se siamo a conoscenza che è già mamma di un bambino di tre anni e che è attualmente separata. L'attrice ha preso parte a un buon numero di fiction, ma ancora non è così famosa agli occhi del grande pubblico, dove spera di affermarsi da qui a breve. Certamente l'amicizia tra lei e Max Biaggi (se di amicizia si può parlare) la farà conoscere meglio al grande pubblico.

