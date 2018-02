Mercedesz Henger piange in diretta per Nadia Rinaldi/ "Eri la nostra speranza": delusa dalla smentita su Eva

Mercedesz Henger piange per colpa di Nadia Rinaldi dopo lo scontro tra l'attrice e la madre Eva a Domenica Live. L'ex naufraga ha smentito ancora una volta l'amica.

18 febbraio 2018 Emanuela Longo

Eva e Mercedesz Henger

E' proseguito anche oggi, a Domenica Live, il dibattito sul celeberrimo canna-gate all'Isola dei Famosi 2018. Intenso il confronto-scontro tra Eva Henger, la principale accusatrice che con la sua denuncia in diretta tv ha segnato la fine dell'avventura in Honduras per Francesco Monte, e l'ultima eliminata dal reality di Canale 5, Nadia Rinaldi. Quest'ultima non ha accennato a fare alcun passo indietro rispetto alla sua posizione iniziale e, pur non dando della bugiarda all'amica Eva, non se l'è sentita di ammettere di aver visto Monte mentre portava o fumava marijuana, come invece sostenuto con tenacia dalla Henger. Proprio dopo il confronto tra le due ex naufraghe, la figlia dell'ex pornoattrice, Mercedesz Henger, è scoppiata a piangere in diretta televisiva. La giovane ha ammesso di conoscere Nadia da sempre e proprio per questo è rimasta molto delusa dalle sue parole e dalla posizione presa che non sembra andare a favore della madre. Mercedesz non ha negato che sperava di poter sentire parole diverse dalla Rinaldi ma nonostante le lacrime della giovane, l'attrice ha continuato a proseguire per la sua strada, arrivando a maledire di essere partita per l'Honduras. Una situazione, dunque, che sembra pesare a molte persone.

LA DELUSIONE DI MERCEDESZ HENGER

"Dopo tutto quello che stiamo subendo da settimane eri la nostra speranza e invece…", ha detto tra le lacrime Mercedesz Henger a Domenica Live riferendosi a Nadia Rinaldi. Ad ampliare la delusione della giovane italo-ungherese e figlia di Riccardo Schicchi, l'amicizia di lunga data che lega (o legava?) la madre all'attrice ed ex naufraga. Mortificata, Nadia ha ribadito: "Perché devo dire una cosa che non è vera? Io non ho visto nulla, Eva avrà visto più di me". Nonostante le sue parole, a Mercedesz non sono comunque sembrate sincere al punto da asserire di esser certa che non abbia detto tutta la verità sulla sempre più scottante vicenda. Di contro, anche a Domenica Live, come già fatto in precedenza a Valerio Staffelli, inviato di Striscia la Notizia, ha ribadito di aver visto Francesco Monte fumare solo ed esclusivamente del tabacco e non della marijuana, smentendo ancora una volta l'amica Eva.

© Riproduzione Riservata.