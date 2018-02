NATI STANCHI/ Su Rai Movie il film con Ficarra e Picone (oggi, 18 febbraio 2018)

Nati stanchi, il film in onda su Rai Movie oggi, domenica 18 febbraio 2018. Nel cast: Salvatore Ficarra e Valentino Picone, alla regia Dominick Tambasco. La trama del film nel dettaglio.

18 febbraio 2018 Cinzia Costa

il film comico in prima serata Rai Movie

FICARRA E PICONE NEL CAST

Nati stanchi, il film in onda su Rai Movie oggi, domenica 18 febbraio 2018 alle ore 21.10. Una pellicola di genere comica e commedia che è stata realizzata nel 2001, per la regia di Dominick Tambasco, ed è il primo lavoro cinematografico di due comici palermitani molto amati dal pubblico italiano, stiamo parlando di Salvatore Ficarra e Valentino Picone. La coppia ha raggiunto la notorietà grazie alla partecipazione fissa a "Zelig Circus" un divertente programma andato in onda sulle reti televisive Mediaset molto seguito dai telespettatori. Il film è stato girato in un piccolo comune siciliano, Palazzolo Acreide, una caratteristica cittadina di stile barocco considerata una perla del territorio siracusano. Nel 2009 Gino Astorina ha recitato un ruolo minore nel film commedia "La matassa" interpretato e diretto dal duo Ficarra e Picone. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

NATI STANCHI, LA TRAMA DEL FILM COMICO

Salvo e Valentino sono amici da sempre e sono tutti e due senza lavoro. Pur avendo partecipato a decine di concorsi, non sono mai riusciti ad entrare in nessuna graduatoria. I due giovani stanno spesso insieme e passano gran parte del loro tempo a chiacchierare, comodamente seduti nel bar di Gino, un loro compaesano. Spesso a tarda notte Salvo e Valentino si divertono a svegliare le persone che dormono, suonando i campanelli delle case per poi scappare, lo stesso Gino sopporta da tempo gli scherzi notturni dei due, non è più disposto sopportare la cosa e vuole risalire ai responsabili. La fidanzata di Valentino si chiama Sandra, Loredana invece è il nome della ragazza di Salvo, entrambe hanno un lavoro e sognano di sposarsi. Un giorno i due giovani amici devono partire per Milano per partecipare ad uno dei soliti concorsi, i vincitori saranno assunti come bibliotecari. Il parroco del paese, don Milazzo, chiede loro di consegnare un pacco ad un compaesano che vive a Milano. Per assolvere all'incarico, Salvo e Valentino ne combinano delle belle e vengono arrestati da alcuni agenti di polizia del capoluogo lombardo. I due tentano di spiegare che il loro compito si esauriva con la consegna del pacco e che non erano mai stati al corrente del suo contenuto.

Tornano liberi ma per poco, infatti finiscono nuovamente in galera per essersi rifiutati di fare il biglietto di viaggio nella stazione della metropolitana. Quando finalmente vengono rimessi in libertà, Salvo e l'amico rientra in Sicilia, nel loro piccolo paese. A distanza di poco tempo vengono a sapere di aver superato le prove del concorso e quindi erano risultati vincitori. Sandra e Loredana sono al settimo cielo e già pensano ad organizzare i rispettivi matrimoni ma i due amici, increduli, cercano in tutti i modi di boicottare le nozze.

Senza capire il come e il perché, giunge la notizia che il concorso vinto da Salvo e Valentino è stato annullato e i due giovani si ritrovano quindi senza impiego. Una mattina Salvo, sfogliando un giornale, viene a sapere di alcuni concorsi che avranno luogo in diverse città europee. Quindi informa Valentino e scelgono insieme di partecipare ad un concorso ad Amsterdam. Partono alla volta della capitale olandese, ben lieti di fuggire dalle insistenti pressioni delle fidanzate e delle loro famiglie.

© Riproduzione Riservata.