NADIA RINALDI VS EVA HENGER/ L'attrice: "Non ho visto nulla. C'è un massacro mediatico" (Domenica Live)

Nadia Rinaldi contro Eva Henger: lo scontro del secondo a Domenica Live con Barbara d'Urso, emergeranno altri dettagli sullo spinoso canna-gate? Staremo a vedere!

18 febbraio 2018 - agg. 18 febbraio 2018, 15.12 Valentina Gambino

Lo scontro del secolo a Domenica Live

A Domenica Live, si è consumato il confronto tra Eva Henger e Nadia Rinaldi. L'attrice ha dichiarato che essere stata coinvolta in questa vicenda le sta procurando molto disagio anche a causa di una sua precedente disavventura giudiziaria: "Mi si è capovolto addosso l'inferno. 20 anni fa, quest'inferno, l'ho pagato in prima persona. Ho dovuto ricostruire la mia carriera dopo la condanna. Ho ricominciato da comparsa, nel frattempo, ho cresciuto i miei figli. Ero partita con entusiasmo per l'Honduras. Eva Henger, tutto quello che tu hai visto, io, te lo giuro sui miei figli, non l'ho mai visto. Se hai visto queste cose, lo dovevi dire subito. Non stavo dietro Francesco Monte a vedere quello che faceva. Tutti fumavamo ma non ho sentito odore di marijuana". Nadia Rinaldi, quindi, ha sottolineato il massacro mediatico al momento in corso nei suoi riguardi: "E' facile colpire chi ha avuto problemi in passato. Questa vicenda ha rimesso la mia famiglia nel fango. C'è stato un massacro mediatico". Eva Henger, dal canto suo, ha ribadito che Nadia Rinaldi è stata testimone del fatto: "Mi hai mandato un messaggio con il quale mi hai scritto che Francesco Monte aveva fatto qualche cavolata... Il messaggio, ce l'ho ancora. Se uscisse fuori qualche filmato, che faresti?". L'attrice romana ha ribadito la propria posizione: "Non sono a conoscenza di queste cose". (Aggiornamento di Fabio Morasca)

EVA HENGER: "VOGLIO CHIARIRMI CON NADIA RINALDI"

In attesa del faccia a faccia tra Eva Henger e Nadia Rinaldi, la showgirl ed ex attrice hard ungherese, a Domenica Live, si è confrontata con gli opinionisti del dibattito dedicato a L'Isola dei Famosi che ha aperto la puntata odierna del programma condotto da Barbara D'Urso. Eva Henger ha subito manifestato la volontà di chiarire con l'attrice romana davanti alle telecamere. Il giornalista Roberto Alessi, invece, ha voluto sottolineare come la vicenda stia sfuggendo di mano ai diretti interessati: "E' una faccenda che vi sta completamente sfuggendo di mano. Francesco Monte potrebbe essere estradato in Honduras. L'errore di Monte è quello di non venire qui". La figlia di Eva Henger, Mercedesz, ha dichiarato che Monte non ha ancora querelato ufficialmente sua madre: "Francesco Monte, per proteggersi legalmente, ancora non ha fatto nulla". Daniele Interrante, invece, è convinto che l'ex tronista non lo farà mai: "Non la farà mai perché deve fare un esame medico". Manuela Villa, infine, ha accusato Massimiliano Caroletti, marito di Eva Henger, di aver tentato di istruire gli ospiti su quello che dovevano dire: "Io difendo Nadia perché tuo marito Massimiliano Caroletti è stato vicino a noi ospiti per convincerci su quello che dovevamo dire...". (Aggiornamento di Fabio Morasca)

NADIA RINALDI VS EVA HENGER

Questo pomeriggio andrà in scena il faccia a faccia del secolo: stiamo parlando infatti, del confronto tra Nadia Rinaldi ed Eva Henger. Tutto ciò accadrà sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset, durante la nuova puntata di Domenica Live, condotta come sempre da Barbara d’Urso. Le due ex naufraghe dell’Isola dei Famosi 2018, hanno raccontato due versioni differenti dello spinoso “canna-gate” con protagonista Francesco Monte. Dopo essere tornate entrambe in Italia, si confronteranno anche con gli altri ospiti in studio, per una parentesi trash di sicurissimo effetto. Proprio di recente, la Rinaldi intervistata da FanPage, si era già tirata indietro in merito alla faccenda che tiene banco ormai da settimane: “Ho visto fumare Francesco Monte, era l'unico che aveva il tabacco e le cartine. Credo che stesse fumando tabacco, non marijuana, anche se non credo che Eva Henger sia una persona in cerca di popolarità e disposta a inventarsi false accuse” - ha spiegato Nadia – “Comunque, Eva ha sbagliato i modi e i tempi: certe accuse non vanno fatte in diretta, davanti a tanti giovani e ragazzi, vanno fatte in privato, ci si deve confrontare personalmente. Così facendo, invece, gli altri concorrenti sono stati costretti a schierarsi da una parte o dall'altra”, aveva poi concluso l’attrice.

Dopo l’intervista a FanPage, per Nadia Rinaldi è stata la volta di Striscia la Notizia ma, anche in questo caso trovandosi molto in difficoltà – non ha sicuramente dato ragione ad Eva Henger come invece tutti si aspettavano: “Non possono né confermare né negare. Tutti fumavamo sigarette. Francesco Monte usava del tabacco. Io non ho mai visto fumare marijuana. Ad ogni modo, se la Henger stesse dicendo la verità, ha comunque sbagliato i tempi e i modi”, ha dichiarato ai microfoni di Valerio Staffelli. Nel frattempo ieri, ospite di Verissimo con Silvia Toffanin, ha lanciato una “stoccata” niente male nei confronti dei "quattro dell’Orsa Maggiore", come lei ha soprannominato Francesco Monte, Rosa Perrotta, Marco Ferri e Paola Di Benedetto: "Non ho digerito l’associazione per delinquere che il gruppo ha fatto contro di me, hanno creato un gruppo dentro un gruppo, se decidevano chi nominare avevano sempre la meglio, hanno cercato di far fuori quelli più grandi, quelli con più esperienza". Intanto Eva Henger, prosegue nella sua direzione nel tentativo di sbugiardare Francesco Monte. Ecco perché, intervistata da Alfonso Signorini ha espresso che chiederà anche il test del capello. Cosa succederà questo pomeriggio durante Domenica Live? Si preannuncia uno scontro senza precedenti.

