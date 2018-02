Nadia Toffa in tv dopo il cancro/ Sabrina Scampini: “mi ha colpita, avrei voluto abbracciarla” (Le Iene)

Nadia Toffa torna anche questa sera alla guida de Le Iene su Italia Uno. Dopo l'ammissione di aver avuto un cancro, altri volti della tv hanno fatto la stessa rivelazione

18 febbraio 2018 Anna Montesano

Nadia Toffa

Nadia Toffa ha fatto il suo ritorno in tv, tornando a sedere alla ben nota scrivania de Le Iene. Come il pubblico ben sa, Nadia ha fatto il suo ritorno con una confessione shock, che ancora fa parlare il web: la conduttrice è giornalista ha avuto un cancro. «Ora è tutto finito», ha detto poi sollevata sottolineado come per una malato sia importante essere considerato una persona come le altre: «Non c’è niente di cui vergognarsi, non mi devo vergognare nemmeno della parrucca che indosso». Una botta di forza per tutti i telespettatori in ascolto, soprattutto quando Nadia ha poi dichiarato di aver peso peso e di portare, senza alcuna vergogna, una parrucca. Questa sera, Nadia Toffa torna in onda e sicuramente a cuor più leggero rispetto alla scorsa settimana, probabilmente anche consapevole di aver avuto un ruolo molto importante anche per altre persone.

Sabrina Scampini come Nadia Toffa: "Mi ha colpita"

Proprio dopo la rivelazione fatta in diretta a Le Iene da Nadia Toffa, altre donne della tv hanno svelato di aver avuto il cancro, come Daria Bignardi, che ha parlato della sua malattia anche nel suo nuovo libro. Come loro anche la giornalista Sabrina Scampini, che ospite a Quarto Grado ha parlato della sua malattia, facendo riferimento appunto a Nadia Toffa: "Mi ha colpita, avrei voluto abbracciarla, anche se non la conosco personalmente. Ma so cosa ha vissuto. E allora ne voglio parlare qui, perché siete la mia famiglia" - ha dichiarato la giornalista, per poi aggiungere "Un anno fa ho scoperto di avere un tumore. Mi sono operata, nei mesi successivi ho fatto cicli di chemioterapia e radioterapia. Due settimane fa ho terminato". Così come in un servizio de Le Iene, Nadia Toffa è riuscita a raccontare in prima persona i fatti e infondere coraggio a tantissime persone.

