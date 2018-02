Non è L'Arena/ Oggi ospite Renzi, Giletti anticipa: “Nuovo scandalo nel calcio. La Procura dovrà intervenire”

18 febbraio 2018 Silvana Palazzo

Non è L'Arena di Massimo Giletti

Il grande protagonista della puntata di oggi, domenica 18 febbraio 2018, di Non è L'Arena è Matteo Renzi. Il conduttore Massimo Giletti intervisterà il segretario del Partito democratico stasera su La7. Ma questo non sarà l'unico confronto di oggi: anche Paola Taverna, senatrice del Movimento 5 Stelle, sarà in studio. Tra gli argomenti che verranno trattati c'è quello dell'immigrazione, che peraltro è uno dei principali terreni di dibattito e scontro della campagna elettorale. I migranti che si trovano irregolarmente in Italia possono essere sempre rimpatriati? Non è L'Arena ha raccolto testimonianze esclusive che svelano le contraddizioni del sistema di espulsione. Altro tema centrale della sfida elettorale è quello delle pensioni. Questo argomento verrà affrontato confrontando testimonianze diverse: quelle di un lavoratore che si è visto posticipare la data in cui potrà andare in pensione e quella di una baby pensionata che invece ha smesso di lavorare dopo undici anni di attività. Cosa propongono i partiti per rimediare a questi squilibri?

NON È L'ARENA: NUOVO SCANDALO NEL MONDO DEL CALCIO?

Tra gli ospiti della puntata di oggi di Non è L'Arena anche Maurizio Gasparri (FI), Anna Ascani (Pd), Claudio Borghi (Lega), Raffaello Lupi (docente di Diritto tributario) e i giornalisti Myrta Merlino, David Parenzo e Peter Gomez. Nella puntata di oggi di Non è L'Arena si parlerà però anche di calcio. Massimo Giletti è pronto a rivelare un nuovo scandalo. Di cosa si tratta? «La Procura Figc sarà costretta a intervenire. C'è un brutto episodio che riguarda il mondo del calcio...», ha annunciato il conduttore, che porta avanti l'inchiesta intitolata “Calcio marcio”. Prepariamoci dunque a nuovi colpi di scena. In studio con lui ci saranno l'ex dirigente Luciano Moggi, l'ex attaccante e allenatrice Carolina Morace e i giornalisti Massimo Caputi e Luca Sgarbi. Si parlerà anche del mercato nero degli ingaggi, che consentirebbe a chi sborsa denaro di avere una chance nel mondo dei professionisti.

