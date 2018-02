OROSCOPO/ Classifica settimanale 19-25 febbraio 2018 di Paolo Fox: momento fortunato per Cancro e Scorpione

Nella classifica dei segni stilata da Paolo Fox a DiPiùTv per la settimana dal 19 al 25 febbraio, momento fortunato per Cancro, Scorpione e Toro. Settimana discreta per Gemelli e Bilancia.

L'Oroscopo 2018 di Paolo Fox premia i nati di Ariete, Leone, Acquario e Pesci grazie alle sue previsioni settimanali, annunciate sul giornale DipiùTv. Sono infatti i quattro segni che secondo l'astrologo potranno vivere una buona settimana ed a cui ha assegnato quattro palline di merito. Paolo Fox prevede che i nati dell'Ariete potrebbero avvertire della tensione nei prossimi giorni: si raccomanda di non dare spago alle discussioni. Chi ha dubbi in Amore dovrà invece trovare una soluzione. Piccoli ostacoli per le coppie, mentre vincente il Lavoro, anche se le collaborazioni vanno controllate.

I nati del Leone ancora single sono più tranquilli, mentre chi è in coppia riprende quota dopo le turbolenze di inizio mese. In salita anche il Lavoro, grazie ad accordi vincenti, ma attenzione al denaro: spese impreviste. Le stelle sono positive invece per l'Acquario in Amore: le relazioni più recenti avranno dei vantaggi, ma attenzione ai contrasti con amici e parenti. Chi ha già un partner può iniziare a gettare basi solide ed avviarsi verso strade importanti già nei prossimi mesi. Momento di riflessione invece per il Lavoro, dove alcuni rami dovranno essere potati. Il consiglio dell'astrologo riguarda però l'attenzione al denaro, soprattutto per alcune spese destinate alla casa.

Ottimi i sentimenti per i Pesci: Paolo Fox prevede che chi si ritroverà a chiudere un rapporto ormai stantio non soffrirà più del dovuto. Alcuni potrebbero addirittura trovare un nuovo partner in tempi brevi. Chi invece ha incontrato da poco una persona speciale potrà riprendere quota in seguito a piccole crisi di inizio febbraio. Anche chi ha vissuto una separazione potrà ripartire con forza, in previsioni di progetti ed idee importanti. Avvantaggiati inoltre tutti i Pesci che vogliono cambiare mansione oppure prevedono di trasferirsi altrove. Bisogna però chiedere e non buttare all'aria i vantaggi di questo Cielo.

MOMENTO FORTUNATO PER TORO, CANCRO E SCORPIONE

Paolo Fox regala cinque palline fortunate a Toro, Cancro e Scorpione, i segni più fortunati in questa settimana, come ha rivelato nell'appuntamento su DipiùTv. I Toro che sono single potranno recuperare grazie ai favori di Venere e Luna, ora nel segno, e non sono escluse emozioni speciali nella giornata di mercoledì. Bisogna tuttavia cercare di uscire di più, magari grazie agli amici. Chi vive già in coppia potrà sfruttare una maggiore complicità con il partner ed ufficializzare un rapporto. Chi invece attende un incontro, potrà ricevere un regalo dalle stelle. Lavoro in salita per i nati del segno, che promettono opportunità e vantaggi.

I nati del Cancro saranno invece trasportati dall'Amore, grazie a stelle e pianeti positivi. Alcuni potranno infatti vivere degli incontri piacevoli ed iniziare nuove relazioni importanti anche per il futuro. Chi invece è in coppia potrà trovare un punto d'incontro con il partner e recuperare il terreno perduto nelle settimane precedenti, anche nel caso di coppie separate. Sole, Mercurio e Venere favoriscono il Lavoro, ma bisognerà fare il primo passo per poter sfruttare al meglio questo Cielo, che promette notivà in arrivo.

I nati dello Scorpione dovranno essere intraprendenti, forti di una Venere che alimenta la passione e le emozioni. Paolo Fox prevede una forte energia per il segno, soprattutto per sabato e domenica. Gli Scorpioni in coppia devono invece dare un taglio al passato e guardare avanti, in previsioni di sorprese e fortune che si verificheranno nel corso dell'anno. Concreto il Lavoro, che ha già premiato qualcuno con soddisfazioni personali e idee vincenti. Chi si trova in lotta potrà ottenere una vittoria, ma solo grazie alle carte giuste.

SETTIMANA DISCRETA PER GEMELLI, BILANCIA, SAGITTARIO E CAPRICORNO

L'Oroscopo 2018 di Paolo Fox è già stato annunciato su DipiùTv grazie alle previsioni settimanali. L'astrologo prevede una settimana discreta per Gemelli, Bilancia, Sagittario e Capricorno, che hanno ottenuto tre palline nella sua classifica. I nati dei Gemelli dovranno infatti superare i problemi del passato ed allontanare le tensioni. Alcuni si chiedono persino se il partner che hanno affianco sia quello giusto, ma attenzione a pretendere troppo. Cautela anche per le coppie: il consiglio di Fox è di agire con prudenza. Nel campo del Lavoro meglio concentrarsi su una maggiore organizzazione, in vista di un miglioramento. Più distanti invece le Bilancia, che vivono un allontanamento dal partner. Maggiori agitazioni si potrebbero verificare lunedì, ma la situazione andrà migliorando. Alcune coppie potrebbero separarsi entro fine mese, a causa delle pressioni di Saturno.

Le giornate agitate vissute nel Lavoro si potranno invece risolvere in modo vincente. Attenzione alle spese. Il consiglio di Paolo Fox per il Sagittario è di evitare delle tensioni nella giornata di venerdì, soprattutto per i nati del segno che si trovano in coppia. Alcuni potrebbero infatti doversi confrontare con un tradimento o un'eccessiva lontananza. I nati Sagittario che sono ancora single si trovano invece in una fase passiva, forse un po' fatalista, che li vede sempre di più alla ricerca di indipendenza. E questo compromette la possibilità di sfruttare al meglio le nuove conoscenze. In recupero invece i nati del Capricorno, soprattutto per quanto riguarda i single che vogliono rimettersi gioco in Amore. Il consiglio di Paolo Fox è però di non prendere decisioni affrettate.

Le coppie invece sono alla ricerca dell'intimità che si è persa nelle ultime settimane. Alcuni potrebbero voler ufficializzare un rapporto che dura da alcuni anni. I pianeti sono favorevoli per il Lavoro, anche se lunedì e martedì potrebbero verificarsi degli ostacoli. Due palline invece per la Vergine, la più sfortunata dei segni zodiacali secondo le previsioni di Fox. Sarà una settimana sufficiente per i nati del segno, che si ritrovano particolarmente agitati e nel pieno del conflitto interiore. Se qualcosa è andato storto, si potrà fare chiarezza. Le coppie si trovano in bilico a causa di pressioni esterne ai sentimenti. Qualcuno potrebbe addirittura subire il nervosismo regalato da marte, in transito nel segno. Anche se il quadro generale non sembra positivo, il Lavoro premia la Vergine per quanto riguarda il Lavoro. Bisognerà però pazientare ancora un po', per via di alcuni conflitti con collaboratori e superiori.

