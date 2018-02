PADDY JONES/ La “vecchia che balla” de Lo Stato Sociale ospite di Barbara D'Urso (Domenica Live)

Paddy Jones: chi è la "vecchia che balla" che ha conquistato il pubblico di Sanremo esibendosi durante la performance de lo Stato Sociale, ospite oggi di Barbara D'Urso.

Paddy Jones

Si chiama Sarah Patricia "Paddy" Jones, ma per tutti ormai è semplicemente "la vecchia che balla". merito della popolarità che la sua esibizione sul palco dell'Ariston le ha donato. Una performance, quella messa in mostra mentre il gruppo rivelazione dell'anno, Lo Stato Sociale, intonava il brano-tormentone "Una vita in vacanza", che per certi versi ha fatto ombra anche alla canzone orecchiabile e con un significato più profondo di quello che si potesse sospettare dopo un primo ascolto. Ma tant'è, a rubare la scena è stata Paddy Jon, la vecchia che ballava assieme ad un partner uomo che la faceva roteare da una parte all'altra, sfurttando al massimo l'elasticità muscolare di una signora che alla veneranda età di 83 anni non si è ancora stufata di mettersi in gioco e di andare in giro per il mondo per sviluppare la sua grande passione: la danza. Oggi sarà ospite di barbara D'Urso a Domenica Live.

LE PRECEDENTI APPARIZIONI TV

Per quanto Paddy Jones abbia raggiunto il picco di popolarità nell'ultima edizione del Festival di Sanremo 2018, bisogna dire che la "vecchia che balla" ballava pure prima di esibirsi sul palco dell'ariston con il gruppo de Lo Stato Social. Sue apparizioni si ricordano ad esempio a 'Britain's Got Talent' e alla versione italiana di 'Tu si que vales'. Paddy è sempre accompagnata dalla sua metà professionale, il ballerino Nico, l'unico che ha il privilegio di strapazzarla da una parte all'altra del palcoscenico. Sempre su Rai Uno, inoltre, Paddy Jones partecipò ad una puntata di qualche anno fa di Ballando con le Stella, il programma condotto da Milly Carlucci. Oggi sarà invece ospite di Barbara D'Urso su Canale 5: la conduttrice di Domenica Live le chiederà il segreto della sua grande elasticità o si limiterà a farla ballare ancora per la gioia del pubblico?

