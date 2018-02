PAOLO FOX/ Oroscopo di oggi 18 febbraio 2018 a LatteMiele: giornata scoppiettante per l'Ariete

Oroscopo di oggi, domenica 18 febbraio 2018, di Paolo Fox. Le previsioni segno per segno: giornata vivace per l'Ariete, Vergine in crescita anche se non al massimo. Quali i segni al top?

18 febbraio 2018 Matteo Fantozzi

Oroscopo, Paolo Fox - La Presse

OROSCOPO PAOLO FOX A LATTEMIELE DEL 18 FEBBRAIO 2018

Ora andiamo ad analizzare l'oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele nel dettaglio. Lo faremo andando a vedere segno per segno a partire da Cancro e Bilancia Cancro: si vive un disagio per colpa di persone che stanno cercando di ostacolare i progetti dei nati sotto questo segno. Questo è un anno in cui si deve combattere, affrontare delle situazioni dove ci si deve far valere. Attenzione anche se c'è qualcosa a che fare con soggetti appartenenti all'Ariete o al Capricorno. Questa domenica sarà positiva per l'amore. Bilancia: attenzione a non rimanere sempre nella paura che qualcosa non si possa realizzare. La domenica porterà a un pò di tensione e a dover affrontare qualcosa di importante. Si vive la vita, perché la seconda parte dell'anno sarà molto favorevole. Resta solo un certo ritardo nella realizzazione degli eventi che si vivono con grande attenzione e la giusta forza per analizzare il momento presente.

VERGINE IN CRESCITA MA NON AL MASSIMO, NÈ CARNE NÈ PESCE

Voltiamo pagina e andiamo ora a vedere quali sono i segni né carne né pesce per l'oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele. Lo Scorpione deve dimenticare un evento scatenante che nell'ultimo periodo ha creato non pochi cali anche a livello d'umore. Il Capricorno invece deve eliminare delle situazioni che portano agli eccessi perché possono creare dei fastidi da non sottovalutare. Bisogna inoltre fare molta attenzione ai rapporti con le altre persone. Giornata di crescita per la Vergine, dopo due giorni in cui alcune cose sono state difficili da accettare. Le forze saranno recuperate perché le ultime settimane sono state un po' complicate. Sicuramente non è un momento molto positivo anche se non tutto è da buttare via. Sarà importante quindi raccogliere quanto più di positivo si trova per cercare una svolta che nella vita a volte si fa fatica a raggiungere. Attenzione a prendere le cose con troppa voglia di fare, ogni situazione ha bisogno di determinato tempo per essere svolta.

DOMENICA VIVACE PER L'ARIETE, TOP E FLOP

L'analisi dell'oroscopo di oggi, domenica 18 febbraio 2018, parte dai segni top e flop. Per questo andiamo a vedere quanto raccontato dal noto astrologo Paolo Fox a LatteMiele durante la consueta rubrica Latte e Stelle. Domenica vivace per tutti i nati sotto il segno dell'Ariete che gioveranno del passaggio nel segno della Luna. Ci sarà la possibilità di provare a decidere di fare delle cose molto interessanti. I Gemelli recuperano rispetto ai giorni precedenti e devono assolutamente trovare la forza anche per riallacciare delle amicizie che in passato non hanno regalato grandi sorrisi. Disagio per il Cancro che vede come sul suo tragitto alcune persone che tentano di mettere il bastone tra le ruote. Si deve combattere e affrontare delle situazioni con coraggio facendosi valere. Attenzione all'Ariete che può creare qualche complicazione, nonostante questo i rapporti forti vanno nonostante tutto coltivati con attenzione.

