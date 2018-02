POLVERE SOTTILI IN PIANURA PADANA/ Nadia Toffa torna in sella: primo servizio dopo la malattia (Le Iene Show)

Polveri sottili in Pianura Padana, Nadia Toffa torna in sella. Stasera il suo nuovo servizio dopo lo stop forzato per i suoi problemi di salute. (Le Iene Show)

Polveri sottili in Pianura Padana, Le Iene Show

Nord e sud Italia non sono mai state così divise dal punto di vista della quantità delle polvere sottili. Ed ancora di più fra il Nord del nostro Paese ed il resto dell'Europa, tanto che l'Unione Europea continua a fare pressioni perché si creino le condizioni necessarie per non superare i limiti stabiliti. Una particolare attenzione va prestata alla Pianura Padana, che secondo Legambiente avrebbe superato di 35 giorni il limite annuo di Pm10 consentito. Il codice rosso tra l'altro riguarda 39 capoluoghi italiani, in cui il rapporto evidenzia una media di 50 mg/metro cubo al giorno ed in cui va considerato il superamento della soglia di 100 giorni di smog oltre i limiti consentiti da parte di cinque città. Come sottolinea l'Adnkronos, Torino ha ottenuto il record in negativo con ben 112 giorni oltre il limite, a cui segue Cremona con 105, Alessandria con 103 e Padova con 102. Nella puntata di oggi, domenica 18 febbraio 2018, Nadia Toffa e Le Iene approfondiranno la situazione anche grazie all'aiuto di due ingegneri ambientali. Verranno mostrate infatti le operazioni quotidiane che ogni cittadino può adottare per contribuire al miglioramento della qualità dell'aria. La situazione drammatica riguarda infatti con maggior forza la Pianura Padana, dove 31 capoluoghi di provincia su 36 hanno sforato il limite annuo, un dato che si somma ai dati raccolti dall'85% delle centraline urbane degli stessi Comuni.

DRAMMATICA LA SITUAZIONE SMOG IN ITALIA

Continua ad essere drammatica la situazione dello smog in Italia, dove in molte regioni si è registrato un superamento dei livelli di polveri sottili. Immediate le reazioni delle amministrazioni comunali, come nel caso di Rovigo, in cui si sono registrati 15 sforamenti del limite annuo giornaliero consentito nell'arco di meno di due mesi. Una situazione preoccupante se si pensa che il limite previsto per lo sforamento è solo di 35 in un anno e che riguarda la Pianura Padana in particolar modo, come dimostrano le rilevazioni Arpav, che a quanto pare hanno 'salvato' solo Belluno. Come sottolinea Polesine24.it, la speranza è che il maltempo previsto in questi giorni possa contribuire a limitare i danni ed a diminuire i livelli di concentrazione di pm10. L'unica soluzione individuata nel rapporto di Legambiente, sottolinea invece Il Giorno, è di riprendere in mano la programmazione degli interventi previsti dai Piani di risanamento dell'aria, ovvero andando a toccare tutte le misure di clima, energia e trasporti che finora si sono rivelate insoddisfacenti. Senza dimenticare la scelta di aumentare il verde urbano e invogliare la cittadinanza ad adottare una mobilità che preveda emissioni zero.

© Riproduzione Riservata.