Rodrigo Alves, il Ken Umano / La trasformazione a Barbie: Jessica si presenta al pubblico (Domenica Live)

Rodrigo Alves, il Ken Umano ancora ospite di Domenica Live con Barbara d'Urso; lo showman si presenterà nella sua nuova veste di Barbie? Scopriamo le ultimissime news.

18 febbraio 2018 Valentina Gambino

Rodrigo Alves da Barbara d'Urso

Il Ken umano prosegue la sua strada verso la trasformazione fisica. Ospite di Domenica Live questo pomeriggio, Rodrigo Alves si presenterà con il suo punto vita da vespa e chissà se indosserà anche i suoi nuovi panni di Barbie. Ma facciamo pure un passo indietro. Tutto è cominciato quando Rodrigo si è rivolto al chirurgo plastico Michael K. Obang di Los Angeles per chiedergli uno degli interventi più drastici e difficoltosi che abbia mai dovuto affrontare: togliere ben 4 costole per avere un punto vita da fare invidia alle modelle. Lui aveva perfino chiesto di andare oltre eliminandone 6 in totale ma il dottore – con un minimo di criterio - si è rifiutato. L'intervento era stato perfino pubblicato da Instagram ed è costato la bellezza di 28mila dollari. Dopo questo, Rodrigo è diventato ufficialmente il primo uomo al mondo ad essersi fatto rimuovere delle costole per uno scopo simile. L'operazione per fortuna è andata bene e Alves ha potuto indossare i suoi blazer preferiti. Dopo essersi mostrato ai fan, aveva svelato il suo unico rammarico: non aver potuto portare con sé a New York le sue costole per ovvi problemi di dogana.

Da Ken a Barbie, il nuovo cambiamento di Rodrigo Alves

E così, dopo il 60esimo intervento della sua vita ed aver conquistato un vero punto vita da vespa, Rodrigo Alves ha offerto al pubblico un nuovo sensazionale cambiamento: trasformarsi in una Barbie. Da Ken alla bambola più amata del mondo il passo è stato molto breve. Questo pomeriggio, ospite di Domenica Live, lo showman presenterà anche a Barbara d'Urso i suoi nuovi panni? Proprio in onda dalla ruspante conduttrice, Alves non aveva negato la sua volontà di volersi reinventare ancora una volta. E così, guidato dal visual artist Thomas Evans, Rodrigo è diventato Jessica Alves, realizzando un servizio fotografico inedito intitolato FemmeTheMan. Il fotografo, ha lanciato l'iniziativa sui social, scrivendo: “Rodrigo Alves ha raccontato che è ok per un uomo truccarsi e indossare un corsetto. Non c’è un giusto o sbagliato quando qualcosa ti fa rende felice. Fa bene rompere gli schemi che una società repressa ha creato; mi rende davvero triste sapere che bambini e teenager sono ancora bullizzati a scuola a causa del loro aspetto”.

© Riproduzione Riservata.