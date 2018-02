SAFE/ Su Italia 1 il film con Jason Statham e Joseph Sikora (oggi, 18 febbraio 2018)

Safe, il film in onda su Italia 1 oggi, lunedì 19 febbraio 2018. Nel cast: Jason Statham, Joseph Sikora, Igor' Žižikin, Reggie Lee, James Colby e Chris Sarandon, alla regia Boaz Yakin.

Safe, il film in onda su Italia 1 oggi, lunedì 19 febbraio 2018 alle ore 21.25. Una pellicola action che vede protagonista l'attore Jason Statham nei panni del personaggio Luke Wright. La pellicola è stata diretta nel 2012 da Boaz Yakin, noto regista americano che ha curato anche la regia de Le ragazze dei quartieri alti, Il sapore della vittoria - Uniti si vince e Il gioco dei rubini. Accanto a Jason Statham troviamo anche Joseph Sikora, Igor' Žižikin, Reggie Lee, James Colby e Chris Sarandon. La trama narra la storia di Luke Wright che da membro del dipartimento di polizia di New York si riduce a partecipare a match di lotta clandestini pur di riuscire a sostenere economicamente la sua famiglia. Le musiche di Safe sono state composte ed arrangiate da Mark Mothersbaugh, musicista americano che ha curato le colonne sonore di Piovono polpette 2 - La rivincita degli avanzi, Che cosa aspettarsi quando si aspetta, Come ti rovino le vacanze e Hotel Transylvania 3 - Una vacanza mostruosa. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

SAFE, LA TRAMA DEL FILM D'AZIONE

Luke Wright ha ormai accantonato il suo passato da agente di polizia e per guadagnarsi da vivere prende parte a match clandestini di lotta libera. Una sera, non accetta di truccare il suo prossimo incontro perdendo deliberatamente e poco dopo sua moglie viene trovata morta, uccisa dal potente boss criminale che gli aveva ordinato di truccare il suo match. Da quel momento in poi la vita di Luke cambia radicalmente, costringendo l'uomo a sopravvivere nell'anonimato più assoluto. E così inizia a vivere in strada, toccando il fondo ed arrivando a tentare di togliersi la vita. Per sua fortuna il folle gesto verrà impedito dall'intervento tempestivo di Mei, una ragazzina cinese dotata di un'intelligenza fuori dalla norma. Per via di queste sue straordinarie capacità, la piccola viene infatti rapita da alcune personalità di spicco della mafia cinese che intendono sfruttarla per accedere a conti bancari segreti. Luke, che nel frattempo si è affezionato alla piccola, decide di riprendere in mano la sua vita e cerca di salvare Mei a tutti i costi.

