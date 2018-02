SPECTRE/ Su Tv8 il film con Daniel Craig e Christoph Waltz (oggi, 18 febbraio 2018)

Spectre, il film in onda su Tv8 oggi, domenica 18 febbraio 2018. Nel cast: Daniel Craig, Christoph Waltz, Lea Seydoux e Ralph Fiennes, alla regia Sam Mendes. La trama del film nel dettaglio.

18 febbraio 2018 Cinzia Costa

il film di spionaggio in prima serata su Tv8

DANIEL CRAIG NEL CAST

Spectre, il film in onda su Tv8 oggi, domenica 18 febbraio 2018 alle ore 21.25. Una pellicola di genere avventura e spionaggio che rappresenta il 24esimo film dell'infinita saga cinematografica dedicata al personaggio di James Bond, l’agente 007 al servizio di Sua Maestà nato dalla penna di Ian Fleming. La pellicola è stata realizzata nel 2015 dalla casa cinematografica della Metro Goldwyn Mayer in collaborazione con la Columbia Pictures e la EON Productions. La regia è di Sam Mendes con la sceneggiatura adattata da John Logan, Neal Purvis, Robert Wade e Jez Butterworth. Le musiche della colonna sonora sono state composte da Thomas Newman, i costumi sono stati disegnati da Jany Temine e nel cast figurano tra gli altri Daniel Craig, Christoph Waltz, Lea Seydoux, Ralph Fiennes, Ben Whishaw e Naomie Harris. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

SPECTRE, LA TRAMA DEL FILM DI SPIONAGGIO

L’agente 007 James Bond, viene raggiunto da un messaggio postumo inviato dal suo vecchio capo M. In questo messaggio, il vecchio M, chiede all’agente di recarsi presso Città del Messico per rintracciare un uomo di nome Marco Sciarra, ritenuto colpevole di diversi crimini e soprattutto tra i punti di forza della cosiddetta organizzazione criminale Spectre. Bond nonostante sia conscio come questa tipologia di operazione non possa godere dei canoni dell’ufficialità, decide di seguire i dettami del proprio vecchio capo per cui si reca a Città del Messico dove, una volta rintracciato Marco Sciarra, lo uccide facendo leva sulle proprie straordinarie abilità nel campo della lotta a mani libere e con armi. Una volta portato a compimento il volere M, fa ritorno a Londra dove però deve fare i conti con i rimproveri del nuovo M che dopo aver redarguito pesantemente James Bond per quanto fatto in terra messicana creando di fatto un incidente diplomatico, lo sospende dal servizio. Poco dopo il nuovo M incontra il responsabile di un’altra organizzazione governativa, chiamato con nome in codice Q. quest’ultimo parla ad M del suo intendimento di riunire tutte le organizzazioni di spionaggio presenti nel mondo mandando in pensionamento il vecchio ed ormai superato progetto degli 00. Intanto, James Bond seguendo un altro dettame del suo vecchio M deve recarsi a Roma per presenziare i funerali di Sciarra. Qui fa la conoscenza di Lucia Sciarra che sembra essere la moglie del capo dell’intera Spectre. Come suo solito Bond conquista il cuore della bella Lucia e grazie ad essere riesce ad inserire tra le trame della pericolosa organizzazione allo scopo di riuscire a distruggerla dall’interno. Un compito che non sarà semplicissimo con l’agente speciale costretto a non poter godere del consueto supporto della base operativa di Londra.

© Riproduzione Riservata.