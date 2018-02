Serena Grandi operata/ Dopo il figlio Edoardo Ercole anche lei sceglie la chirurgia estetica (Domenica Live)

Serena Grandi operata: sette ore sotto i ferri, dopo il figlio Edoardo Ercole anche l'attrice si sottopone ad un intervento di chirurgia estetica. Collegamento con Domenica Live.

18 febbraio 2018 Emanuela Longo

Serena Grandi

Dopo una durata di sette ore è da poco terminata l'operazione di chirurgia estetica alla quale si è sottoposta l'attrice ed ex concorrente del Grande Fratello Vip, Serena Grandi. Dopo l'intervento di liposuzione perfettamente riuscito al quale si era sottoposto nelle passate settimane il figlio Edoardo Ercole, adesso è toccato alla madre fare questo importante passo. L'attrice sarà oggi ospite di Barbara d'Urso nel corso della nuova puntata di Domenica Live ma in collegamento dalla clinica in cui si è operata per commentare insieme alla padrona di casa i primi progressi dopo l'intervento. Anche Serena, al pari del figlio ha deciso di affidarsi alle sapienti mani del professor Lorenzetti, grande esperto di chirurgia estetica e spesso ospite nell'ambito dei programmi della d'Urso. Era lo scorso novembre quando madre e figlio, in collegamento con Domenica Live, avevano paventato l'intenzione di sottoporsi entrambi al medesimo intervento. Un desiderio partito inizialmente dalla Grandi ma al quale si era presto accodato anche il figlio Edoardo. E così, dopo il risultato eccellente ottenuto da Nadia Rinaldi, l'attrice aveva manifestato l'intento di essere anche lei operata da Lorenzetti al fine di raggiungere il medesimo scopo.

SERENA GRANDI OPERATA: LA PROMESSA DI CORINNE CLERY

Durante la sua partecipazione al Grande Fratello Vip, Serena Grandi aveva avuto uno scontro molto acceso con Corinne Clery, seconda moglie dell'ex marito Beppe Ercole. Proprio nella casa più spiata d'Italia, la prima aveva criticato la collega e rivale in amore in merito alle operazioni chirurgiche eseguite sul suo corpo, in particolare riferendosi proprio al seno. Ora però, sembra aver ceduto anche lei agli ottimi risultati della chirurgia estetica tanto da aver deciso di cimentarsi in questa nuova sfida affidandosi chiaramente ad un professionista. Dopo la ritrovata pace con la Clery, era stata proprio quest'ultima in una puntata di Domenica Live in cui la Grandi annunciava l'intento di sottoporsi ad un intervento, di starle accanto. "Siccome abito vicino a villa Claudia, ti vengo a fare assistenza", aveva asserito. Serena avrà quindi potuto contare realmente sulla compagnia, la vicinanza ed il sostegno morale dell'amica-nemica? Certamente a starle vicino ci avrà pensato l'inseparabile figlio Edoardo che avrà avuto modo di ricambiare il favore a pochi mesi dalla sua operazione perfettamente riuscita.

