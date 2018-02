Sua maestà viene da Las Vegas/ Su Rete 4 il film con Peter O'Toole (oggi, 18 febbraio 2018)

Sua maestà viene da Las Vegas, il film in onda su Rete 4 oggi, domenica 18 febbraio 2018. Nel cast: ohn Goodman e Peter O’Toole, alla regia David S. War. La trama del film nel dettaglio.

18 febbraio 2018 Cinzia Costa

Il film nel pomeriggio di Rete 4

NEL CAST PETER O'TOOLE

Il film Sua maestà viene da Las Vegas va in onda su Rete 4 oggi, domenica 18 febbraio 2018, alle ore 15.00. Una pellicola divertente che è stata prodotta negli Stati Uniti nel 1991 da Jack Brodsy con la regia di David S. War, il soggetto è stato scritto da Emlyn Willams mentre l’adattamento della sceneggiatura è stato curato dallo stesso cineasta. Il direttore della fotografia è Kenneth MacMillan, il montaggio è stato eseguito da John Jympson, le musiche sono state composte da James Newton Howard ed i costumi di scena sono stati confezionati da Catherine Cook. Nel cast figurano tanti attori piuttosto amati dal grande pubblico come John Goodman, Peter O’Toole, John Hurt, Camille Coduri, Richard Griffiths e Leslie Phillips. Ma vediamo nel dettaglio la trama del film.

SUA MAESTÀ VIENE DA LAS VEGAS, LA TRAMA DEL FILM

L’intera Inghilterra viene scossa da un drammatico fatto che manda la nazione in disperazione. Per via di un guaio elettrico salta in aria una zona del palazzo reale portando alla morte dell’intera famiglia. Un evento che non ha precedenti nella storia del Regno e che obbliga i vari funzionali di corte nel mettersi a lavoro per capire chi possa essere l’erede in possesso dei requisiti adatti per sedersi sul trono. Le ricerche danno un esito assolutamente insperato ed ossia che il più vicino discendente è un cittadino americano di Ralph Hampton che risulta attualmente residente a Las Vegas. Phipps, una sorta di ciambellano di corte, viene così incaricato di volare negli Stati Uniti, trovare il discendente e convincerlo a venire a Londra per occupare il posto che gli spetta di diritto. La missione si dimostra molto difficile per Phipps in quanto si ritrova davanti ai propri occhi uno squattrinato cantante dalla moralità quanto meno originale. Tra l’altro non sarà nemmeno semplicissimo convincerlo di quello che è successo e di quelli che sono i suoi impegni rispetto alla propria discendenza ed a un popolo rimasto per la prima volta senza guida. Con estrema difficoltà, Phipps convince Ralph nel seguirlo a Londra dove è immediatamente chiaro che la vita di corte non sia proprio in linea con le caratteristiche fisiche e morali del povero Ralph. L’uomo con i suoi modi di fare combinerà una serie di casini dimostrando spesso e volentieri di non essere adatto a questo genere di impegni. Tutto questo va a favore di un certo Lord Graves, un nobile intenzionato a far decadere la possibilità che Ralph possa sedersi sul trono in maniera tale da averne lui il diritto. Per fare questo lord Graves assolda una spogliarellista di nome Miranda a cui da il compito di far innamorare il sovrano per poi far scoppiare uno scandalo. Tuttavia le cose non andranno esattamente come aveva progettato Lord Graves in quanto tra Miranda e Ralph scoppia realmente l’amore e sarà tanto forte da riuscire a vincere sopra ogni cosa con un epilogo finale assolutamente sorprendente e divertente.

