THE FORGOTTEN/ Su Rai Movie il film con Julianne Moore (oggi, 18 febbraio 2018)

The Forgotten, il film in onda su Rai Movie oggi, domenica 18 febbraio 2018. Nel cast: Julianne Moore, Dominic West e Gary Sinise, alla regia Joseph Ruben. Il dettaglio della trama.

18 febbraio 2018 Cinzia Costa

il film thriller in prima serata su Rai Movie

NEL CAST JULIANNE MOORE

The Forgotten, il film in onda su Rai Movie oggi, domenica 18 febbraio 2018 alle ore 21:00. Una pellicola thriller e drammatica che è stata realizzata nel 2004 negli Stati Uniti d'America da Bruce Cohen, Joe Roth e Dan Jinks per la regia di Joseph Ruben mentre il soggetto e la sceneggiatura sono stati ideati e sviluppati da Gerald Di Pego. Il direttore della fotografia è Anastas N. Michos, il montaggio è stato eseguito da Richard Francis Bruce, le musiche della colonna sonora sono state realizzate da James Horner e la scenografia è di Bill Groom. Nel cast tanti ottimi interpreti come Julianne Moore, Dominic West, Gary Sinise, Alfre Woodard e Linus Roache. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

THE FORGOTTEN, LA TRAMA DEL FILM THRILLER

Telly è una donna che conduce una vita decisamente serena al fianco del marito Jim e con il figlio Sam. Tuttavia la sua esistenza viene drammaticamente destabilizzata da un tremendo incidente aero nel quale perde la vita il suo amato figlio di soli 9 anni. L’evento destabilizza tantissimo la donna che infatti viene affidata alle cure di un dottore di nome Jack per una terapia che dovrebbe permetterle di metabolizzare il lutto. Passano i mesi ma di certo l’umore di Telly non migliora con l’amato figlio che rimane al centro dei propri pensieri. Tuttavia la cosa strana che accade nella vita della donna è che poco alla volta tutte le cose che erano appartenute al figlio scompaiono poco alla volta fino a che non si arriva alla conclusione che in realtà Sam non sia mai esistito, che non ci sia stato alcun incidente che tutto sarebbe stato creato dalla mente malata della stessa donna. Anche il marito Jim asserisce che loro non hanno mai avuto un figlio per cui il dottore crede che Telly sia ormai sull’orlo della pazzia per cui dovrebbe essere internata in una clinica di igiene mentale. La donna però, certa dei propri sentimenti e dell’amore che lo lega a Sam, scappa di casa andando a trovare rifugio presso la casa del vicino Ash che a sua volta aveva una figlia di nome Lauren a sua volta scomparsa nello stesso incidente aereo e che tuttavia ora tutti dicono non essere mai esistita. Una cosa di cui l’uomo si convince. Tuttavia Telly riesce a trovare delle prove dell’esistenza di Lauren e di conseguenza dello stesso Sam. Ora i due genitori decidono di portare avanti la loro indagine dalla quale emerge che tutto questo sia frutto di un esperimento portato avanti da essere extraterrestri che credevano di essere in grado di cancellare nel cuore di un genitore il ricordo dei figli. Alla fine tutto tornerà alla normalità.

© Riproduzione Riservata.