Tiberio Timperi prende in giro Federica Panicucci/ Video, "Ora se uno si allarga viene rimandato a settembre"

Tiberio Timperi prende in giro Federica Panicucci: a Uno Mattina in Famiglia il conduttore cita una esternazione della collega scatenando l'ilarità del pubblico in studio.

18 febbraio 2018 Emanuela Longo

Non accenna a placarsi il clamore scaturito dalle esternazioni fuori onda di Federica Panicucci durante una delle passate puntate di Mattino Cinque, quando ha reso nota tutta la sua antipatia per il collega Francesco Vecchi. Era stata Striscia la Notizia a riprendere il fuori onda in cui la conduttrice inveiva contro il collega per aver sforato i tempi tanto da asserire: "Sì, sì, da settembre quando sarai a casa tua ti dispiacerà un po’ di più". A qualcuno, quelle sue parole erano suonate più simili ad una minaccia che ad un semplice commento carico d'ira. E proprio le sue parole sembrano aver avuto un'eco così ampia al punto da essere approdate in casa Rai nel corso della puntata odierna di Uno Mattina in Famiglia. A prendersi gioco della Panicucci è stato proprio il padrone di casa e collega Tiberio Timperi, provocando l'ilarità in studio. Questa mattina, durante l'ospitata del linguista Francesco Sabatini, ad un certo punto Timperi ha dovuto interrompere l'esperto per dare la linea al Colonnello ma nel farlo ha usato una citazione della conduttrice di Mattino Cinque facendo sorridere il pubblico ed i presenti in studio. "Professore, onde evitare che il Colonnello Laurenzi ci mandi a casa a settembre – perché ora se qualcuno si allarga viene mandato a casa a settembre – diamo la linea a lui", ha asserito.

FEDERICA PANICUCCI CONTRO FRANCESCO VECCHI

Tiberio Timperi, dunque, non è riuscito a trattenersi e messo di fronte ad una situazione alquanto propizia si è divertito prendendo in giro, pur senza citarla, la collega Federica Panicucci, in questi giorni al centro del clamore mediatico proprio per via di un incredibile fuori onda. Il Tg satirico di Antonio Ricci non aveva avuto alcuna pietà nei confronti della conduttrice di Canale 5 e alcuni giorni fa aveva trasmesso l'audio in questione nel quale si sente la Panicucci inveire contro Vecchi: "Ma so scemi? Non rispondono nemmeno dalla regia! Che merd*! A me non frega un caz** deve chiudere. Ma gli avete detto di chiudere? Ma perché non chiude? Io non lo accetto, non rientro per dare la pubblicità! A me non me ne frega un caz** oggi ve lo dico. Ma che cretino. Testa di ca**o, figlio di buona donna", aveva inveito senza tregua. Poi quella che fu vista come una minaccia con tanto di certezza sul destino del collega per il prossimo settembre. Dopo la diffusione dell'audio erano seguite le scuse della Panicucci in diretta Tv, alla quale Vecchi non aveva comunque nascosto la sua delusione. CLICCA QUI PER VEDERE IL VIDEO (AL MINUTO 1:53)

