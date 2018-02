UNA NOTTE IN GIALLO/ Su Rai Movie il film con Elizabeth Banks (oggi, 18 febbraio 2018)

Una notte in giallo, il film in onda su Rai Movie oggi, domenica 18 febbraio 2018. Nel cast: Elizabeth Banks, James Marsden, Gillian Jacobs, alla regia Steven Brill. Il dettaglio della trama

18 febbraio 2018 Cinzia Costa

Il film in seconda serata su Rai Movie

NEL CAST ELIZABETH BANKS

Il film Una notte in giallo va in onda su Rai Movie oggi, domenivca 18 febbraio 2018, alle ore 22.40. Una commedia dal titolo in lingua originale Walk of Shame che è stata prodotta dalla Lakeshore Entertainment in collaborazione con la Sidney Kimmerl Entertainment mentre la regia è stata affidata a Steven Brill il quale si è preso in carico anche la stesura del soggetto e della sceneggiatura. Il direttore della fotografia è Jonathan Brown, il montaggio è stato realizzato da Patrick J. Don Vito, le musiche sono state composte da John Debney e nel cast sono presenti tra gli altri Elizabeth Banks, James Marsden, Gillian Jacobs, Sarah Wright, Ethan Suplee e Oliver Hudson. Ma vediamo subito nel dettaglio la trama del film.

UNA NOTTE IN GIALLO, LA TRAMA DEL FILM

Meghan Miles è una giovane ed ambiziosa giornalista in carriera che ha da sempre il sogno nel cassetto di riuscire a diventare la conduttrice di un telegiornale. Dopo tanti anni di gavetta, il sogno sembra essere pronto per essere realizzato in quanto deve sostenere un importantissimo colloquio di lavoro. Tuttavia il destino quando ci si mette sa essere beffardo con la notte che precede il colloquio in maniera del tutto incredibile, Meghan si ritrova bloccata nel pieno centro di Los Angeles senza avere nessun dispositivo che le possa permettere la comunicazione con qualcuno. Infatti, ha perso il proprio telefono, non ha l’auto, ha perso il portafoglio al cui interno c’erano i soldi e soprattutto i documenti di identità. Un vero e proprio incubo per un inesorabile conto alla rovescia che per la povera Meghan rappresenta la fine di un sogno. durante questa incredibile notte, la donna farà la conoscenza di un uomo con il quale passerà tutto sommato dei bei momenti e che soprattutto si dimostrerà essere la sua ancora di salvataggio rispetto ad un futuro maggiormente in linea con le proprie aspettative. Come nelle più classiche situazioni in cui si suol dire "si chiude una porta e si apre un portone", l’uomo contatterà la bella Meghan qualche ora più tardi per metterla a conoscenza del fatto di essere un produttore cinematografico e che di fatto lei sarà presa in considerazione per la conduzione di un nuovo programma. Purtroppo, come nel peggiore degli incubi, Meghan si ricorda di essere ancora bloccata nel centro di Los Angeles e di conseguenza di non avere la più pallida idea di come poter tornare nella propria casa. Come si svolgerà il resto della storia?

