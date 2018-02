Uomini e Donne/ Sara Affi Fella non sceglie Lorenzo Riccardi: l'indizio di Maria De Filippi (Trono Classico)

Uomini e Donne, anticipazioni Trono Classico. La scelta di Sara Affi Fella sarà Lorenzo Riccardi? Gli indizi del pubblico e di Maria De Filippi dicono altro!

18 febbraio 2018 Anna Montesano

Sara Affi Fella, Uomini e donne

Cambiano notevolmente gli equilibri all'interno del Trono Classico di Uomini e Donne. Grosse novità dopo l'ultima registrazione, soprattutto per le due troniste. Ormai i fan del programma sanno che Lorenzo Riccardi, dopo essersi dichiarato in una delle ultime puntate per Nilufar Addati, ha cambiato idea, dichiarandosi invece per Sara Affi Fella e il tutto dopo un bacio appassionato datole in esterna. Si tratta del primo bacio per la tronista, che ha portato molti a credere che per lei la scelta oltre ad essere sempre più chiara sia anche sempre più vicina. Non è però della stessa idea Maria De Filippi, così come non è della stessa idea il pubblico che ha assistito direttamente in studio alle ultimissime registrazioni. Per la conduttrice non è affatto palese che Sara sceglierà Lorenzo e questo traspare dall'esterna che la tronista ha farro con Luigi.

LUIGI E NICOLO' FABBRI: TRA LORO DUE C'È LA SCELTA DI SARA?

Anche Luigi, come Lorenzo, ha fatto un'esterna molto importante con Sara e ha alla fine tentato anche di baciarla, ma Sara si è scansata, negandogli il bacio. Un gesto che Luigi ha preso davvero molto male soprattutto dopo la visione del bacio che Sara ha dato a Lorenzo, tanto da andare via. Per Maria non si tratta però di un gesto che palesa un maggior interesse di Sara per Lorenzo, bensì un'importanza diversa data ai due baci dalla tronista. Quello di Luigi, secondo la De Filippi, non sarebbe un bacio che Sara darebbe soltanto dettata dall'attrazione fisica, considerandolo quindi molto importante. A dimostrazione di ciò, le lacrime della Affi Fella di fronte alla delusione di lui. Ma se questa è l'opinione di Maria De Filippi, una parte del pubblico ritiene che l'attenzione e gli sguardi che Sara scambia con Nicolò Fabbri svelino che il vero sentimento la tronista ce l'abbia proprio per lui, che potrebbe essere la sua scelta. Insomma, molte cose sono ancora in ballo!

