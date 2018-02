Vincenzo D'Amico/ Bandiera della Lazio: "Il peggio è passato..." (Domenica In)

Vincenzo D'Amico: anche oggi in onda la rubrica Da Campione a Campione, vedremo il confronto con Andrea Panatta. Commenti anche sul momento della Lazio? (Domenica In)

Vincenzo D'Amico, Da Campione a Campione con Panatta. Domenica In

Vincenzo D'Amico continua ad essere sicuro del futuro che attende la Lazio: l'Europa League o il Campionato. Gli obiettivi di stagione potrebbero infatti rivelarsi vincenti per la squadra, anche se secondo il dirigente si potrebbe ambire al quarto posto. Il suo piano d'attacco è chiaro: uno step dietro l'altro, fino alla Champions. Un obbiettivo importante che potrà essere valutato solo strada facendo, come ha sottolineato a Lazio Channel, sicuro che sia stato un errore tenere fuori campo Ciro Immobile e Luis Alberto, gli unici due che avrebbero potuto ai suoi occhi portare la squadra verso una vittoria. Nel pomeriggio di oggi, 18 febbraio 2018, Vincenzo D'Amico sarà inoltre ospite di Domenica In per incontrare Andrea Panatta nella rubrica Da Campione a Campione.

D'Amico non ha infatti il merito di essere diventato il vessillo della Lazio, ma ha alle spalle una forte carriera come calciatore e allenatore. Un successo in particolare lo ha conquistato proprio con la sua squadra del cuore, quando nel '74 è riuscito a vincere lo scudetto e che lo ha premiato con il soprannome di 'bandiera'. Riguardo alla situazione attuale della lazio, D'Amico è sicuro che il peggio sia ormai passato. L'attuale linea difensiva è di suo gradimento, soprattutto perchè è composta da calciatori dalle abilità indiscusse. Ovviamente andrà verificato il tutto sul campo: l'aspetto pratico è alla base della strategia del CT e motivo per cui non si sbilancia mai in teorie e congetture.

VINCENZO D'AMICO, LA VITA E LA CARRIERA

Nato a Latina nel novembre del '54, Vincenzo D'Amico inizia la sua carriera calcistica ad appena sedici anni, quando dall'Almas Roma entra di diritto nella lazio grazie a Carlo Galli, all'epoca osservatore. Con il ruolo di mezzala partecipa al Campionato De Martino e riesce a farsi notare come uno dei migliori calciatori dellaprimavera. Il suo esordio avviene tuttavia solo nel '72, quando la Lazio gioca contro il Modena e conquista la vittoria. In questo momento D'Amico riveste il ruolo di ala sinistra, ma a causa di un infortunio sul campo è costretto a rimandare la propria carriera sportiva. Nel '73 debutta però in Serie A grazie alla partita con cui la Lazio porta a casa un goal contro la Sampdoria: l'allenatore Tommaso Maestrelli lo vuole come titolare e gli permette di prendere il posto di Pierpaolo Manservisi.

Dopo aver conquistato lo scudetto, inizia a far discutere la sua condotta al di fuori del campo, tanto che perde il posto in squadra. Nel '77 un nuovo infortunio durante la Coppa Uefa, per poi ritornare come titolare nella stagione successiva ed ottenere il ruolo di capitano nel '79. Il suo amore per la Lazio lo porterà a non abbandonare mai il biancoceleste, salvo per una parentesi dell'80, in cui viene ceduto al Torino sotto la guida di Ercole Rabbitti e con cui totalizza una rete in campionato.

© Riproduzione Riservata.