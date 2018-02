AIDA YESPICA E JEREMIAS RODRIGUEZ / È amore? La coppia pizzicata insieme in un locale milanese

Aida Yespica e Jeremias Rodriguez stanno insieme? La coppia è stata pizzicata insieme in un locale di Milano, in atteggiamenti particolarmente intimi...

19 febbraio 2018 Annalisa Dorigo

Le voci di un possibile flirt tra Aida Yespica e Jeremias Rodriguez si rincorrono da settimane. La coppia, infatti, aveva mostrato una certa affinità già durante l'avventura al Grande Fratello Vip 2, durante la quale era anche scattato un bacio tra loro. Al termine del reality show di Canale 5, la modella venezuelana ha concluso la sua relazione con il fidanzato Giuseppe Lama e da allora in molti avevano associato questa decisione proprio al suo possibile interesse per il fratello di Belen. Per quanto riguarda Jere, invece, era stato protagonista di un avvicinamento alla sua ex Sara Battisti, ma anche nel suo caso il flirt non era durato a lungo tanto che in varie recenti interviste l'argentino si è dichiarato libero sentimentalmente. Eppure, i suoi fan e quelli di Aida non hanno smesso di tenere sotto controllo i movimenti della coppia e ieri è arrivato l'indizio che tutti aspettavano...

Aida Yespica e Jeremias Rodriguez insieme in un locale milanese

Aida Yespica e Jeremias Rodriguez sono stati avvistati da un amico di una utente di Isa e Chia in un locale di Milano. Secondo quanto riporta il sito esperto in gossip, la coppia si trovata al Radio Rooftop Bar in atteggiamenti particolarmente intimi (anche se non inequivocabili: niente bacio quindi...). L'incontro è stato riportato dalla venezuelana anche nelle sue Instagram Stories dove ha chiarito come si trattasse di una semplice casualità. In realtà non è stata questa l'impressione che ha avuto chi ha osservato la coppia durante la serata. L'uscita è apparsa organizzata già in precedenza, tanto che successivamente Jeremias e Aida sono stati raggiunti anche da Veronica Angeloni, a sua volta ex protagonista dell'ultima edizione del Grande Fratello Vip 2. Si trattava di un'uscita tra amici o di una strategia per evitare ulteriori chiacchiare? Conoscendo la passione dei due interessati a questa vicenda per i social network, sicuramente nei prossimi giorni scopriremo qualcosa di più...

