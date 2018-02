Al Bano e Romina, Taryn Power era sincera?/ Luca Giurato: "lei non ha smentito l'intervista" (Mattino 5)

Al Bano e Romina: Taryn Power si schiera con Loredana Lecciso e Luca Giurato, ospite di Mattino 5, si dice convinto che sia un modo per conquistare ancora più popolarità.

19 febbraio 2018 Stella Dibenedetto

Al Bano, Romina Power e Loredana Lecciso

Il triangolo più famoso d’Italia formato da Romina Power, Al Bano Carrisi e Loredana Lecciso torna ad essere l’argomento principale della pagina di cronaca rosa della puntata odierna di Mattino Cinque. In studio con Federica Panicucci ci sono numerosi ospiti, pronti a commentare la situazione partendo dall’intervista rilasciata da Taryn Power, sorella di Romina, al settimanale Di Più. La sorella della Power rimprovera a Loredana Lecciso il fatto di “non essersi fatta sposare almeno dieci anni fa” – mentre sulla sorella Romina dice – “Non è mai stata una persona molto sensibile, in passato non lo è stata nemmeno con me (...) Dovrebbe capire che le sue dichiarazioni ledono alla coppia, ma soprattutto ai figli che Loredana e Al Bano hanno". Parole dure quelle di Taryn Power che provocano i commenti, anche pungenti, degli opinionisti di Mattino Cinque. “La sorella di Romina difende Loredana Lecciso ma la accusa di non essersi fatta sposare, ma accusa anche la sorella di essersi messa in mezzo per un po’ di popolarità. L’intervista c’è stata, le parole le ha dette. E’ logico che poi l’interpretazione può essere diversa”, afferma il giornalista del settimanale Chi presente nello studio di Mattino Cinque.

IL DUBBIO DI LUCA GIURATO

Mentre Al Bano Carrisi si trova in Australia con i figli per allontanarsi dal gossip che lo riguarda, in Italia si continua a parlare di lui e della sua tormentata storia d’amore. Tra gli altri ospiti di Mattino Cinque c’è anche Arianna che si dice convinta che Romina abbia ricominciato a cantare con Al Bano e a mostrarsi con lui per popolarità. La replica di Romina Power arriva direttamente su Instagram. “Ho parlato con mia sorella, le hanno fatto un’intervista tranello parlando del suo ritorno al cinema. Cercano di mettere zizzania in famiglia”, sbotta la Power che è decisa a difendere la propria vita privata da rumors e pettegolezzi che continuano a circolare. Dopo aver ascoltato l’intervista di Taryn Power e la smentita di Romina, Luca Giurato sbotta: “E’ sempre più ridicolo tutto questo. Sembra che la sorella sia diventata sorda e muta e parla lei che è stata accusata. Pur di far parlare di loro, queste donne farebbero di tutto”, afferma il giornalista.

