Alba Rohrwacher, Valeria Golino e il bacio saffico/ Berlinale 2018, 'Figlia mia' convince la critica

Alla Berlinale 2018 è stato presentato l'unico film italiano in concorso per l'Orso d'Oro: 'Figlia mia' con la partecipazione di Alba Rohrwacher e Valeria Golino.

19 febbraio 2018 Redazione

Berlinale 2018

È stato presentato ieri alla Berlinale 2018 l'unico film italiano in corsa per la conquista dell'Orso d'oro: 'Figlia mia', prodotto da Vivo Film, Colorado Film il collaborazione con Rai cinema ha ottenuto pareri positivi dalla critica, in particolare dalle giornaliste presenti alla proiezione. La pellicola diretta da Laura Bispuri può contare sulla partecipazione di due attrici di grandi livello: Valeria Golino e Alba Rohrwacher, che prestano il volto rispettivamente a Tina e Angelica. Quest'ultima, una giovane donna sarda che vive in campagna tra gli animali, decide di affidare la figlia Vittoria a Tina al momento della nascita, sperando di darle un futuro migliore. Ma il destino delle due donne si scontra nuovamente per il bene della bambina che amano. Una storia complessa nella quale fa da sfondo una terra stupenda ma ricca di contraddizioni come la Sardegna.

Berlinale 2018: Alba Rohrwacher e Valeria Golino e il bacio saffico

Alba Rohrwacher e Valeria Golino hanno ben impressionato la giuria della Berlinale 2018 grazie alla loro recitazione in 'Figlia mia', l'unico film italiano in concorso. Nel raccontare la rivalità di due donne, unite dal comune affetto per la figlia, le due attrice hanno espresso la loro soddisfazione per questo progetto: "Ci siamo vicendevolmente sostenute, dicendoci subito la verità, aprendoci senza scrupoli l'un l'altra, mettendoci per così dire a nudo. L'una ha reso l'altra migliore". Una collaborazione resa ancor più evidente dal bacio safficoche le attrici si sono scambiate sul red carpet della Berlinale 2018, scatenando l'interesse dei fotografi presenti all'evento. Il tema femminile è ancora una volta protagonista di una pellicola di Laura Bispuri, che ammette di volersi allontanare dalle strumentalizzazioni evidenziate negli ultimi tempi: "Ho sempre messo il tema femminile al primo piano come scelta che risponde a un interesse personale, ma anche come gesto politico essendo sono stufa di vedere tanti film in cui le donne sono relegate in secondo piano (...) Cerco di costruire personaggi femminili a tutto tondo, esplorarli nelle pieghe delle loro imperfezioni: penso che la mia strada proseguirà per questa direzione".

© Riproduzione Riservata.