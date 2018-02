Amici 17/ La seconda manche della sfida a squadre, Luca Tommassini nuovo direttore artistico

Amici 17, seconda manche della sfida a squadre: da oggi, tornerà in onda la striscia pomeridiana del talent show condotto da Maria De Filippi.

19 febbraio 2018 Fabio Morasca

Amici 17, la seconda manche della sfida a squadre (Web)

Il daytime di Amici 17, il talent show di Maria De Filippi giunto alla diciassettesima edizione, ricomincerà oggi, lunedì 19 febbraio 2018, su Real Time, a partire dalle ore 13:40. Durante l'ultimo speciale del sabato, andato in onda su Canale 5, Maria De Filippi ha già svelato la prima importante novità per quanto riguarda l'imminente fase serale del programma: Luca Tommassini, già direttore artistico di molte edizioni di X Factor e giudice nel talent show Dance Dance Dance, è entrato a far parte ufficialmente della squadra di Amici, ricoprendo sempre il ruolo di direttore artistico. Il corteggiamento di Luca Tommassini nei riguardi di Amici e di Maria De Filippi, quindi, ha sortito gli effetti sperati. Luca Tommassini ha presenziato in studio durante lo speciale andato in onda sabato 17 febbraio 2018. Il ballerino e coreografo romano si è mostrato impaziente di cominciare a lavorare insieme ai ragazzi, facendo loro un "in bocca al lupo". In studio, inoltre, Maria De Filippi ha accolto l'ex direttore artistico di X Factor con un abbraccio.

MATTEO LASCIA I BLACK SOUL TRIO

Per quanto riguarda, invece, le dinamiche legate agli allievi presenti attualmente nella scuola, ha tenuto banco il caso riguardante Matteo, leader dei Black Soul Trio, entrato a far parte della scuola come artista singolo. Matteo, invece, ha deciso di lasciare il gruppo e di continuare il proprio percorso nella scuola come solista soprattutto dopo le dichiarazioni degli insegnanti di canto Rudy Zerbi e Carlo Di Francesco che hanno fatto capire a Matteo che, insieme ai suoi compagni, non avrebbe sicuramente ottenuto il pass per il serale. Matteo, quindi, ha dovuto sostenere praticamente un nuovo esame per accedere nella classe come cantante. Matteo, che ha sempre avuto la stima degli insegnanti per quanto riguardava il timbro vocale e la personalità, si è esibito con due canzoni: Miserere e Caruso. Il corpo insegnanti composto anche da Giusy Ferreri e Paola Turci ha votato sì all'unanimità e Matteo è rimasto nella scuola mentre i suoi compagni, ovviamente, non hanno più parte della classe di Amici 17.

LA PRIMA MANCHE DELLA SFIDA A SQUADRE

Durante l'ultimo speciale del sabato, inoltre, come di consueto, si è tenuta la sfida a squadre tra la squadra del Ferro e quella del Fuoco. La prima manche, l'unica andata in onda in diretta su Canale 5, ha visto i seguenti confronti: Vittorio contro Filippo, Irama contro i The Jab e Daniele contro Orion (Vittorio, Irama e Daniele facevano parte della squadra del Fuoco mentre Filippo, i The Jab e Orion facevano parte della squadra del Ferro). Filippo, Irama e Daniele ha vinto le rispettive sfide, di conseguenza, è stata la squadra del Fuoco a vincere la prima manche. Per quanto concerne la classifica di gradimento, invece, Einar è risultato il primo in classifica: Einar, di conseguenza, si è salvato dalla sfida immediata, chiesta per lui da Zerbi, che, invece, verrà affrontata da Orion, su esplicita richiesta di Garrison. Un altro dei protagonisti dello speciale è stato Bryan che ha fatto innervosire un po' Maria De Filippi riguardo una sua opinione stando alla quale Daniele sarebbe avvantaggiato per quanto riguarda la visibilità, tesi smentita da alcuni dati forniti prontamente dalla produzione durante la diretta.

