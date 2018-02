Antonella Clerici ha un nuovo cane/ Ecco Argo, ma lei dice: "Non sostituisce Oliver"

Antonella Clerici e Vittorio Garrone in spiaggia con la piccola Maelle ed Argo, il cane che lei ha regalato al suo compagno, ma precisa: "Non sostituirà Oliver, lui c'è sempre!".

19 febbraio 2018 Valentina Gambino

Antonella Clerici, nuova vita da giugno?

Antonella Clerici è stata paparazzata in riva al mare in compagna del suo fidanzato Vittorio Garrone. Tra di loro le cose procedono davvero bene e il settimanale Gente, ha avuto il piacere di dedicare alla coppia un intero servizio. In spiaggia ad Ansedonia, i due giocano con Argo, il cane di lui. Un Rhodesian Ridgeback, razza sudafricana a pelo raso color miele, che la conduttrice ha regalato al compagno lo scorso 21 novembre. La bionda è stata beccata anche in compagnia di Maelle, la figlia di otto anni avuta dalla precedente relazione con Eddy Martens. “Non è un rimpiazzo di Oliver, che sarà sempre nel mio cuore”, ha voluto immediatamente precisare Antonella Clerici al noto settimanale. Argo è arrivato in famiglia da poco ma il suo meraviglioso Labrador biondo è impossibile da dimenticare e soprattutto da sostituire. La 54enne è sempre più innamorata del suo Vittorio e non perde l'occasione per poterlo ribadire con abbracci e sorrisi, così come li immortalano i fotografi mentre giocano sulla spiaggia dove la presentatrice di Sanremo Young ha voluto spargere le ceneri del suo adorato Oliver.

Grazie alla new entry Argo, Antonella Clerici ha avuto modo di metabolizzare il lutto di Oliver in maniera più "morbida" anche se la ferita resterà per sempre. Nel frattempo per la conduttrice di Rai1 proseguono anche gli impegni di lavoro tra La Prova del cuoco e l'ottimo debutto di Sanremo Young. Il prossimo anno però, qualcosa cambierà per sua stessa ammissione. Ed infatti, pare che la Clerici voglia dare priorità agli appuntamenti del prime time. Ma non finisce qui. Per stare vicina al suo compagno, ha confidato che ci potrebbe essere anche la volontà di un trasloco nei pressi di Milano. Questi cambiamenti, potrebbero già concretizzarsi dal prossimo giugno quando la piccola Maelle terminerà la terza elementare della scuola francese a Roma e il contratto Rai scadrà.

