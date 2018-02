Antonella Elia/ Il ritorno in tv e il possibile ingresso all'Isola dei Famosi (Che fuori tempo che fa)

Grande successo per Antonella Elia al Teatro Comunale di Mesagne, in Puglia, che l'ha vista salire sul palco lo scorso San Valentino grazie alla commedia divertente Il più brutto weekend della nostra vita. La nota showgirl è nel cast con Maurizio Micheli, Nini Salerno e Benedicta Boccoli, per la regia dello stesso Micheli. Lo spettacolo ha riscosso un discreto successo fra il pubblico presente in sala, che ha applaudito al ritorno di Antonella Elia con una delle tournéé più attese del mese di febbraio. La Elia sarà inoltre ospite di Che fuori tempo che fa di oggi, 18 febbraio 2018, un ritorno che la vede di nuovo nel programma di Fabio Fazio a distanza di due settimane dall'ultimo intervento. Nella precedente occasione, la showgirl e attrice si è seduta attorno al tavolo al fianco di Raoul Bova e Filippo Magnini, raccontando un episodio divertente riguardo alla sua ben nota sfortuna. La Elia si è infatti sempre lamentata di una nube nera che sembrerebbe seguirla da diversi anni e che avrebbe causato, a suo dire, il collasso professionale. A Fabio Fazio ha rivelato di aver scoperto grazie ad una terapeuta e 'psicomaga' che il tutto sarebbe dovuto ad un Funeral Party che ha organizzato diversi anni fa e che sarebbe un noto catalizzatore di sfortuna. Per questo le è stato suggerito di festeggiare la sua rinascita, evento che a quanto sembra si appresta a celebrare quanto prima.

IL RITORNO IN TELEVISIONE

Il ritorno in tv di Antonella Elia ha dato modo a diverse pagine di gossip di discutere di un suo possibile ingresso all'Isola dei Famosi 2018. L'attrice ha infatti all'attivo diverse partecipazioni in reality e altri programmi di intrattenimento, non ultimo il viaggio affrontato con Pechino Express nella scorsa stagione al fianco di Jill Cooper. Il nome della Elia continua ad essere al centro dell'attenzione proprio per la sua volontà di voler ritornare sul piccolo schermo con la stessa frequenza di un tempo, motivo per cui l'Isola potrebbe permetterle di ottenere una forte visibilità. Voci di corridoio comunque non ancora confermate e distanti da quella che sembra essere la scelta professionale della diretta interessata, che sembra diretta verso altri lidi, come il teatro. Senza considerare che la stessa showgirl è stata già una concorrente del reality di Canale 5, rimasta nella storia grazie alla sua lite con Aida Yespica. Nulla tuttavia è escluso, perché il merito di Antonella Elia è di certo di riuscire a riscuotere l'attenzione del pubblico italiano, con le sue fragilità ed anche con il suo caratterino spesso scontroso, che l'ha portata a scontrarsi con diversi personaggi famosi.

