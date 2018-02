Antonio Ricci contro l'Isola dei Famosi 2018/ Striscia la Notizia, nuove rivelazioni sul caso "canna-gate"

19 febbraio 2018 Silvana Palazzo

Antonio Ricci torna all'attacco dell'Isola dei Famosi 2018. Non si placano le polemiche sul "canna-gate", scoppiato dopo le accuse rivolte in Honduras da Eva Henger a Francesco Monte. Entrambi hanno terminato anzitempo la loro esperienza nel reality show, lei è stata eliminata al televoto mentre lui si è ritirato per difendersi nelle sedi opportune, ma intanto emergono con il passare del tempo nuovi particolari sulla vicenda. In attesa di scoprire quali nuovi elementi ha raccolto Striscia la Notizia, che ha solo anticipato che verrà nuovamente affrontato l'argomento in puntata, non possiamo ignorare il fatto che il programma di Antonio Ricci si sia schierato contro la droga con un impegno che andava condiviso da tutte le reti pubbliche e private proprio per veicolare un messaggio molto importante, cioè che gli stupefacenti fanno male, di qualsiasi natura siano. Un aspetto che è stato evidenziato in primis da Il Tempo, secondo cui è interessante che questa lotta sia combattuta da Striscia la Notizia, programma di Canale 5, la stessa rete investita dalle polemiche per le rivelazioni di Eva Henger sull'introduzione di marijuana all'Isola dei Famosi da parte di Francesco Monte.

STRISCIA LA NOTIZIA E L'IMPEGNO CONTRO LA DROGA

Da una parte c'è il tentativo di chi vuole sminuire le accuse di Eva Henger a favore di Francesco Monte, dall'altro c'è Striscia la Notizia con il suo impegno determinato e continuativo per individuare i luoghi dello spaccio e i responsabili della diffusione della droga tra i giovani. Non a caso il programma è stato inserito dal Moige (Movimento Italiano Genitori) tra quelli più "family friendly" di quest'anno. Ed è ai primi posti della classifica stilata ogni anno dallo stesso Moige sulle trasmissioni più rispettose del pubblico. I fronti di intervento sono due: da una parte le inchieste più scomode, come quelle realizzate da Vittorio Brumotti, il quale si è recato personalmente nei luoghi dello spaccio affrontando apertamente i malavitosi, dall'altro i servizi alla ricerca della verità sul "canna-gate" dell'Isola dei Famosi. Eva Henger ribadisce le sue posizioni, mentre Francesco Monte si dichiara estraneo alle accuse dell'ex pornostar. Striscia la Notizia dal canto suo sta provando a scoprire cosa sia realmente successo in Honduras. Cosa riveleranno stasera sull'Isola dei Famosi 2018?

