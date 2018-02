BEAUTIFUL/ Eric ringrazia e riaccoglie Katie alla Forrester Creations (Anticipazioni 19 febbraio)

Anticipazioni Beautiful, puntata 19 febbraio: Eric ringrazia Katie per il suo tempismo nel salvare Quinn e le propone di tornare a lavorare alla Forrester Creations.

19 febbraio 2018 Annalisa Dorigo

Sheila Carter

Riprendi oggi la programmazione di Beautiful, soap che fa da apripista al ricco palinsesto pomeridiano di Canale 5. Alle ore 13:40 si ripartirà con l'indecisione di Nicole riguardante la firma dei documenti per l'adozione di Lizzie: Zende cercherà di convincere la moglie a rispettare gli accordi presi in precedenza con Rick e Maya. Lei stessa si era disponibile a fare loro da madre surrogata e ora non può fare un passo indietro come se nulla fosse accaduto. Non solo: il giovane Dominguez ammetterà di volere un bambino tutto loro e Lizzie non rappresenterà per lui la figlia ideale, essendo pur sempre biologicamente legata a Rick (fatto che viene tralasciato in questo momento di scontro e indecisione). Ad aggiungere carne al fuoco in questo intricato intrigo si aggiungerà la presa di posizione di Julius che prenderà le difese di Nicole, schierandosi apertamente contro Maya, come accaduto in occasione della gravidanza surrogata. L'uomo, i cui rapporti con Maya non sono mai stati facili, le ordinerà di restituire immediatamente Lizzie alla sua vera madre, causando un inevitabile scontro con la figlia maggiore e Rick.

Beautiful: Nicole prende la sua decisione?

Nell'episodio di Beautiful di oggi, la famiglia Forrester e Avant sarà riunita per trovare una soluzione riguardante l'adozione di Lizzie. Nicole, supportata da Julius, sembrerà decisa a riprendersi la bambina, che rappresenterà per lei l'unica possibilità di realizzare il sogno di diventare mamma. Non sarà dello stesso avviso Zende che, oltre a non essere il padre della piccola, ricorderà alla moglie come sia stata lei in passato ad accettare il suo ruolo di madre surrogata. Di stesso avviso saranno ovviamente Rick e Maya, più che mai sconvolti per questa piega inaspettata dei fatti. Non sarà questa l'unica vicenda che terrà banco questo pomeriggio: si rivedranno infatti Eric e Katie, a colloquio dopo i recenti avvenimenti legati a Sheila Carter. Il patriarca Forrester ringrazierà la sua vicina di casa per il modo in cui ha gestito l'intera situazione, permettendo a Ridge di salvare Quinn dalle grinfie di Deacon. E per ringraziarla del suo aiuto, le proporrà di tornare a lavorare alla Forrester Creations, da dove era stata licenziata a causa del suo poco talento nel disegno dei gioielli. Quale sarà la risposta della ricca ex signora Spencer?

