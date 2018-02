Ballando con le stelle 2018, Gessica Notaro/ La Miss sfregiata con l’acido ricomincia dalla prima serata Rai?

Gessica Notaro a Ballando con le stelle? La Miss sfregiata con l’acido dal suo ex fidanzato, ricomincia dalla prima serata di Rai1 in onda al sabato con Milly Carlucci, tutte le news.

19 febbraio 2018 Valentina Gambino

Gessica Notaro a Ballando con le stelle?

La 13esima edizione di Ballando con le stelle, avrà modo di ospitare una ballerina che sarà in grado di offrire una lezione di vita non indifferente a tutti, dal pubblico da casa fino ai giudici presenti in studio. Lei è Gessica Notaro, la miss riminese sfregiata con l’acido a gennaio 2017 dal suo ex fidanzato, condannato in primo grado a 10 anni. La ragazza – secondo quanto riferiscono i colleghi di AltroSpettacolo – dovrebbe fare parte nel cast della nuova edizione che aprirà ufficialmente i battenti dal prossimo 10 di marzo, in onda come sempre su Rai1 con Milly Carlucci alla conduzione e Paolo Belli direttore d’orchestra della sua Big Band. In passato, la conduttrice ha già arruolato nel cast di Ballando, personaggi con alcune storie difficili alle spalle. Questo è stato il caso dell’atleta paralimpica Giusy Versace oppure di Oney Tapia, vincitore assoluto dello scorso anno. Proprio qualche settimana addietro, ad un anno di distanza esatto dal tragico giorno in cui l’ex Edson Tavares le gettò addosso dell’acido, Gessica aveva raccontato di come per lei sia iniziata – finalmente - una nuova vita.

Gessica Notaro, a fine gennaio aveva postato su Facebook una fotografia dopo l’ennesimo intervento all’occhio sinistro. Le particolari cure a cui deve sottoporsi costantemente, ancora continuano ma l’ex Miss, non ha mai perso la speranza e continua a lottare. Forse quindi, la vedremo anche danzare in televisione, nella prima serata del sabato, protagonista assoluta della 13esima edizione di Ballando con le stelle. “Amici l’intervento tutto ok. Scusate se non vi ho fatto avere notizie ieri ma ho avuto qualche problema di stress post operatorio e purtroppo non mi sono sentita molto bene… ancora non sono molto in forma credo avrò bisogno di qualche giorno per riposare e vi chiedo scusa se non riuscirò a rispondere a tutti i messaggi. Ad ogni modo grazie a tutti per l’affetto e per la solidarietà”, aveva scritto su Instagram postando uno scatto dopo la nuova operazione. Staremo a vedere se presto confermerà o meno questa bella indiscrezione riguardante il suo futuro lavorativo.

