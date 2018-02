CECILIA RODRIGUEZ / Tuona contro l'inviato de Le Iene: "Non ho tutta la serata da perdere"

Cecilia Rodriguez non accetta l'intervento dell'inviato de Le Iene Show e tuona duramente contro di lui durante un'intervista, dichiarando: "Non ho tempo da perdere"

19 febbraio 2018 Annalisa Dorigo

Cecilia Rodriguez

Si è conclusa ieri una settimana particolarmente complicata per Cecilia Rodriguez, chiamata in causa sia da Striscia la notizia che da Le Iene. Prima è stata la volta della sorpresa di Valerio Staffelli, che l'ha vista a pochi metri da Francesco Monte al quale avrebbe dovuto consegnare il Tapiro d'Oro. Il giorno successivo, quindi, il tg satirico ha deciso di portare lo stesso premio anche ad Ignazio Moser, ipotizzando che quella misteriosa vicinanza tra Francesco e Cecilia non fossero state un semplice caso. A distanza di pochi giorni dall'avventura a Striscia, anche Le Iene Show hanno cercato di infastidire la sorella di Belen. In questo caso si è trattato di una bizzarra intervista, durante la quale l'inviato del programma di Italia 1 ha cercato di far perdere la pazienza alla modella argentina. E, a quanto pare, ha raggiunto facilmente il suo obiettivo...

Cecilia Rodriguez perde la pazienza a Le Iene

Cecilia Rodriguez ha perso la pazienza durante l'intervista dell'inviato de Le Iene. A differenza di quanto era accaduto in passato con altri vip che invece avevano dimostrato di saper accettare le risate senza senso del loro intervistatore, la sorella di Belen ha perso velocemente la pazienza, dichiarando: "Se hai un'altra domanda falla, non ho tutta la serata da perdere!" Parole al vetriolo, seguite comunque da un secondo tentativo di sopportare una simile irriverenza, e che appaiono ben più pazienti di quelle di Alba Parietti: la showgirl si era arrabbiata in presenza delle risate dell'inviato de Le Iene e se n'era andata in preda al nervosismo. Non è la prima volta, comunque, che Cecilia mostra poca pazienza davanti alla violazione della sua privacy. In varie circostanze lei e Ignazio hanno dovuto chiarire sui social network alcuni rumors falsi sulla loro relazione, non ultime le voci di un clamoroso ritorno di fiamma niente meno che con Francesco Monte.

© Riproduzione Riservata.