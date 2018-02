COLOMBO, RISCATTO PER UN UOMO MORTO/ Su Rete 4 il film diretto da Richard Irving (oggi, 19 febbraio 2018)

Colombo, riscatto per un morto, il film in onda su Rete 4 oggi, lunedì 19 febbraio 2018. Nel cast: Peter Falk, Lee Grant, Jed Allan e Henry Brandt, alla regia Richard Irving. Il dettaglio.

19 febbraio 2018 Cinzia Costa

il film giallo nel pomeriggio di Rete 4

PETER FALK NEL CAST

Colombo, riscatto per un morto, il film in onda su Rete 4 oggi, lunedì 19 febbraio 2018 alle ore 16.50. Una pellicola di genere giallo e polisziesca che rappresenta un episodio della famosissima serie televisiva suddivisa in film per la tv e che vede protagonista il tenente Colombo. Si tratta del primo episodio pilota della prima serie che seguì il primo film televisivo dal titolo Prescrizione assassinio. Colombo, riscatto per un uomo morto, è stato trasmesso per la prima volta negli Stati Uniti nel marzo del 1971, mentre nel nostro Paese l'episodio approdò in tv solo sedici anni dopo nel maggio del 1987, ma è stato però trasmesso al cinema nell'aprile del 1978. La regia del primo episodio è stata affidata a Richard Irving, regista statunitense che ha diretto anche il primo film in assoluto dedicato al tenente Colombo. Nel cast di attori presenti in Colombo, riscatto per un uomo morto, oltre a Peter Palk, figurano inoltre Harold Gould e Lee Grant. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

COLOMBO, RISCATTO PER UN UOMO MORTO, LA TRAMA DEL FILM GIALLO

Il tenente Colombo si trova alle prese con un nuovo ed intricato caso di omicidio. Un avvocato viene misteriosamente assassinato di cui, almeno inizialmente, non verrà ritrovato il cadavere. Le prime prove raccolte dal tenente sembrano far pensare ad un possibile rapimento a scopo di estorsione. Continuando ad indagare, però, Colombo scoprirà la verità che si cela dietro al presunto rapimento del professionista. La moglie dell'uomo, la vera colpevole, ha ucciso suo marito e tentato poi di coprire ogni traccia del delitto simulando un finto rapimento....cosa farà il detective Colombo per mettere alla luce la verità di quanto successo?

