Chiara Biasi e Simone Zaza si sono lasciati?/ Storia d'amore al capolinea: l'ultimo indizio a San Valentino

Storia d'amore finita tra Chiara Biasi e Simone Zaza? La relazione tra la fashion blogger e il calciatore sembra essere al capolinea e l'ultima prova arriva da San Valentino.

19 febbraio 2018 Anna Montesano

Chiara Biasi e Simone Zaza

Simone Zaza, attaccante rinato da quando si è trasferito in Spagna per giocare al Valencia, è fidanzato con la blogger Chiara Biasi, negli ultimi giorni però sono tante le voci che vedrebbe la storia tra i due giunta ormai al capolinea. Da diverso tempo infatti entrambi non pubblicano una foto che li vedono insieme. Gli ultimi scatti risalgono addirittura a dopo Natale e, indizio più rilevante, a San Valentino non è arrivata nessuna dimostrazione d’amore tra i due. Resta solo da capire se si tratta di una crisi passeggera o di una rottura definitiva. Intanto la fashion blogger ha fatto discutere i suoi fan per la scelta del nome che ha dato al suo cagnolino nero, uno spitz. La scelta è ricaduta su Leone, proprio come il figlio che darà alla luce la sua collega più conosciuta Chiara Ferragni.

LA RINASCITA DI ZAZA AL VALENCIA

Una scelta che ribadisce la rivalità tra le due con la Biasi che ha fatto una scelta di dubbio gusto. Ritornando al rapporto con il centravanti del Valencia Simone Zaza, analizzando le prestazioni sportive, dallo scorso 9 dicembre l'ex calciatore della Juventus ha perso il feeling con il gol. La compagine spagnola ha bisogno di ritrovare il miglior Zaza per mantenere la terza posizione in graduatoria e respingere l'assalto del Real Madrid che dista solo un punto ed ha una partita in meno. Il Valencia punta a tornare in Champions League, per farlo servono assolutamente anche i gol dell'attaccante nato a Policoro. Il calciatore è cresciuto nelle giovanili dell'Atalanta ed è, purtroppo, ricordato da molti per il rigore fallito agli Europei del 2016 contro la Germania.

