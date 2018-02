Diamond, chi è?/ Avanti un Altro, Mr Spettacolo da Paolo Bonolis: "Sono di Napoli, in provincia di Pozzuoli"

Diamond, chi è? Avanti un Altro, Mr Spettacolo da Paolo Bonolis: "Sono di Napoli, in provincia di Pozzuoli". Le ultime notizie sul siparietto andato in scena poco fa su Canale 5

19 febbraio 2018 - agg. 19 febbraio 2018, 21.01 Silvana Palazzo

Diamond, chi è? Avanti un Altro

Diamond, si chiama così il nuovo fenomeno di Avanti un Altro. La sua permanenza è durata poco all'interno del gioco di Paolo Bonolis, ma il segno lasciato è indelebile. Lo dimostrano i commenti sui social e il fatto che in molti si sono riversati in Rete a caccia di informazioni sul concorrente, scoprendo che si chiama Diamond Lemetre e che ha vinto davvero Mister Spettacolo 2017 (qui la conferma ufficiale). Tra interpretazioni e gaffe geografiche, quello di Diamond è stato un vero e proprio show. Lo ha concluso al termine della puntata con un'altra gaffe. «Senta, in maniera attoriale dia la linea al Tg5 e ricordi l'appuntamento di domani», gli chiede il conduttore. «Ora la linea al Tg5», interviene subito Diamond. «Continui», ribatte Paolo Bonolis, in attesa del riferimento alla puntata di domani. «E domani il Tg6», risponde Diamond, suscitando l'ilarità in studio e a casa. Al momento non è ancora disponibile il video della puntata, ma potete godervi uno dei tanti presenti su YouTube da cui si evincono le qualità attoriali che hanno colpito Paolo Bonolis oggi ad Avanti un Altro. (agg. di Silvana Palazzo)

DIAMOND LEMETRE, CHI È IL NUOVO FENOMENO DI AVANTI UN ALTRO

Un concorrente cattura l'attenzione di tutti i telespettatori di Avanti un Altro: è Diamond l'assoluto protagonista della puntata di oggi, lunedì 19 febbraio 2018. Dopo aver chiesto al pubblico in studio di applaudire chi lo ha accompagnato, il giovane concorrente ha rivelato di aver vinto un concorso, Mr Spettacolo, dove ha sfilato e recitato. Il conduttore Paolo Bonolis, sempre pronto a esaltare i "fenomeni" che passano dal suo studio, non poteva certo lasciarsi scappare l'occasione di farlo esibire in studio. E infatti Diamond si è esibito brevemente, giusto il tempo di far scoppiare i social che hanno cominciato subito a commentare il siparietto che stava andando... Ma il meglio non era ancora arrivato: «Sono di Napoli, in provincia di Pozzuoli», ha infatti dichiarato il concorrente prima di cominciare a rispondere alle domande. Quando è stato eliminato dal gioco Paolo Bonolis gli ha proposto di fare un'altra interpretazione...

DIAMOND SHOW, LA REAZIONE DI BONOLIS

Diamond - «l'astro nascente del teatro italiano», come lo ha definito Paolo Bonolis - non poteva lasciare lo studio di Avanti un Altro senza un'altra interpretazione. E allora ha proposto un pezzo di Amleto, in particolare il celebre soliloquio presente nella prima scena del terzo atto della tragedia, quello - per intenderci - della celebre frase «essere o non essere». Il problema è che Diamond ha voluto proporlo in inglese, anzi «in americano». Difficile descrivere il risultato, per rendere l'idea potremmo descrivere l'espressione di Paolo Bonolis, tra l'inorridito e il divertito, terreni che ad Avanti un Altro hanno un confine molto sottile... Dopo che Diamond ha lasciato lo studio, il conduttore se l'è scherzosamente presa con gli amici che lo avevano accompagnato. «Avete organizzato voi questa cosa? Ok, andate via! Fuori! Dobbiamo cominciare a sistemare le cose in questo Paese...», ha scherzato Bonolis.

© Riproduzione Riservata.