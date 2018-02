EL CONDOR/ Su Rai Movie il film con Jim Brown e Lee Van Cleef (oggi, 19 febbraio 2018)

El Condor, il film in onda su Rai Movie oggi, lunedì 19 febbraio 2018. Nel cast: Jim Brown, Lee Van Cleef e Patrick O'Neal, alla regia John Guillermin. La trama del film nel dettaglio.

19 febbraio 2018 Cinzia Costa

il film d'azione in prima serata su Rai Movie

NEL CAST JIM BROWN

El Condor, il film in onda su Rai Movie oggi, lunedì 19 febbraio 2018 alle ore 21.10. Una pellicola d'azione che è stata diretta nel 1970 da John Guillermin, regista americano reso celebre dal film King Kong che diresse sei anni più tardi, nel 1976. Nel cast di El Condor figurano Jim Brown, Lee Van Cleef, Patrick O'Neal, Mariana Hill e Iron Eyes Cody. Il personaggio protagonista (Luke), è stato interpretato da Jim Brown, attore americano oltre che noto sportivo professionista e membro della squadra dei Cleveland Browns. La sua carriera di attore è stata costellata di grandi successi. Jim Browns, infatti, prese parte a pellicole come Ogni maledetta domenica, Quella sporca dozzina, La parola di un fuorilegge... è legge! e Tick... tick... tick... esplode la violenza. La maggior parte delle scene di El Condor vennero girate in Spagna nella primavera del 1969. L'altro personaggio protagonista, affiancato a quello interpretato da Jim Brown, fu Jaroo. Ad occuparsi della sua caratterizzazione fu Lee Van Cleef, attore statunitense tra i più attivi negli anni 60 e 70. Passò alla storia grazie alle sue magistrali interpretazioni in film come Mezzogiorno di fuoco, Il risveglio del dinosauro, Il diario di un condannato, La maschera nera di Cedar Pass e I magnifici sette cavalcano ancora. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

EL CONDOR, LA TRAMA DEL FILM D'AZIONE

Il film racconta la storia di un giovane detenuto di colore rinchiuso all'interno di un carcere americano. L'uomo, con grande astuzia ed un pizzico di fortuna riesce ad evadere, riconquistando la tanto agognata libertà. Poco dopo conosce un cercatore d'oro che convince a prendere parte ad una spedizione folle ma allo stesso tempo adrenalinica. I due tenteranno infatti di mettere le mani sul famoso tesoro del Messico. Per farlo potranno contare sull'aiuto di un intero esercito di indiani, pronti a dar loro manforte.

© Riproduzione Riservata.