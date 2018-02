ELYSIUM/ Su Rai 4 il film con Matt Damon e Sharlto Copey (oggi, 19 febbraio 2018)

Elysium, il film in onda su Rai 4 oggi, lunedì 19 febbraio 2018 alle ore 21.00. Una pellicola d'azione e fantascientifica che ha visto alla regia Neill Blomkamp e racconta di un futuro remoto che ha nettamente diviso l'umanià in due enormi gruppi sociali tra ricchi benestanti ed il resto del popolo, quest'ultimo condannato a vivere sulla Terra ormai diventata un pianeta allo stremo e privo di speranza. Ad interpretare il personaggio principale, Max Da Costa, è Matt Damon, grande attore americano principalmente noto per il suoi ruoli da protagonista in pellicole come Ocean's eleven e Sopravvissuto - The Martian. Neill Blomkamp, oltre ad essersi occupato della regia del film, ha anche curato soggetto e sceneggiatura. Tra i produttore troviamo invece Simon Kinberg, volto noto del panorama cinematografico statunitense che ha portato al successo film come Mr. & Mrs. Smith, X-Men - Giorni di un futuro passato, Sopravvissuto - The Martian (con protagonista Matt Damon) e Assassinio sull'Orient Express. Ma ecco l atrama del film nel dettaglio.

ELYSIUM, LA TRAMA DEL FILM D'AZIONE

In un futuro alquanto remoto, la popolazione terrestre sarà nettamente suddivisa in due gruppi sociali ben distinte tra loro. Da un parte la classe dirigente che vive su un particolare satellite stipato nell'atmosfera terrestre che prende il nome di Elysium. Dall'altro c'è invece il resto della popolazione che vive ancora sulla Terra, un pianeta sfatto e impoverito da anni ed anni di guerre che hanno dilaniato l'ecostistema. Dal canto loro gli abitanti di Elysium cercano di evitare che il resto della popolazione terreste possa invadere il loro spazio privilegiato. Per farlo, introducono normative sempre più aspre e discriminatorie così da impedire l'ingresso di cittadini comuni all'interno del satellite. Un giorno un giovane operaio, Max Da Costa, che vive al di fuori di Elysium rimane vittima di un terribile incidente nucleare. Il responso dei medici è funesto, prevedendo la sua morte entro una settimana. L'unica speranza di sopravvivere per Max consiste nel raggiungere in un modo o nell'altro il satellite Elysium, dove potranno curarlo in maniera adeguata. Il giovane darà così vita ad una corsa contro il tempo per riuscire a raggiungere Elysium in tempo, prima che per lui sia troppo tardi.

