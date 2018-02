Enrico Vanzina e Raffaello Tonon / "S'è fatta notte": i due ospiti nel salotto di Maurizio Costanzo

Enrico Vanzina e Raffaello Tonon sono gli ospiti che questa sera, a partire dalle 24.50, si racconteranno nel salotto di Maurizio Costanzo (S'è fatta notte)

19 febbraio 2018 Fabiola Iuliano

Raffaello Tonon ospite stasera a "S'è fatta notte" (Facebook)

L'appuntamento notturno con "S'è fatta notte", talk show in onda su Rai Uno condotto da Maurizio Costanzo, questa sera ospiterà Raffaello Tonon, uno degli opinionisti più celebri e amati del piccolo schermo. Tonon, che qualche mese fa ha ottenuto un grande successo con la sua permanenza della casa del Grande Fratello Vip 2, avrà la possibilità di raccontarsi attraverso una lunga intervista, dove ripercorrerà i momenti più intensi della sua infanzia, il rapporto con la sua famiglia d'origine e quel legame con suo padre con il quale non ha mai nascosto di aver avuto un rapporto conflittuale. Fra vita privata, dolori passati e conflitti ancora irrisolti, l'opinionista avrà la possibilità di parlare anche della sua depressione, un male che per tanto tempo gli ha tolto la serenità e che solo di recente è riuscito a sconfiggere. Non mancherà inoltre la pagina dedicata ai reality e al rapporto con Luca Onestini, con il quale l'opinionista, di recente, ha formato l'amatissimo duo degli "Oneston".

ENRICO VANZINA PRESENTA "LA SERA A ROMA"

Ospiti, interviste, news e tanto altro nella puntata di "S'è fatta notte", che questa sera, a partire dalle 24.50, ospiterà su Rai uno due ospiti d'eccezione. Nel parterre, infatti, Maurizio Costanzo avrà la possibilità d'intervistare Enrico Vanzina, celebre figlio di Steno che vanta nella sua lunga carriera oltre 100 sceneggiature scritte per il grande schermo. L'ospite, in questi giorni nelle librerie con il libro "La sera a Roma", avrà la possibilità di presentare al pubblico la sua nuova fatica, che pagina dopo pagina ritrae la società italiana così come oggi la conosciamo, attraverso l'appassionante racconto di un giallo intricato. Enrico Vanzina, noto soprattutto per le sue sceneggiature, è campione di incassi al botteghino, dove negli anni ha conquistato milioni di spettatori grazie ai suoi racconti ironici che ripercorrono, in chiave comica, le diverse debolezze dell'italiano medio.

LA CARRIERA E I SUCCESSI DI ENRICO VANZINA

Enrico Vanzina questa sera raggiungerà il salotto di Maurizio Costanzo per raccontarsi nel corso di una intervista. Il celebre sceneggiatore e produttore discografico avrà infatti la possibilità di presentare il suo giallo dal titolo "La sera su Roma", oltre a ripercorrere i più grandi successi legati alla sua straordinaria carriera. Fratello maggiore del regista e produttore Carlo Vanzina, negli anni ha lavorato fianco a fianco con attori del calibro di Diego Abatantuono, Sergio Castellitto, Renato Pozzetto e Paolo Villaggio, senza dimenticare Gigi Proietti, Monica Bellucci e Vincenzo Salemme. Oltre a collaborare con artisti di fama internazionale, Vanzina è noto per aver prodotto diversi programmi per il piccolo schermo, fra i quali ricordiamo la serie cult "I ragazzi della 3°C" degli anni '80, "Un ciclone in famiglia (2005- 2008) e le fiction "Anni 50" e "Anni '60", in onda rispettivamente nel 1998 e nel 1999.

