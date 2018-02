Francesco Monte ed Eva Henger/ Video: lui debutta da attore, il marito di lei torna nel mirino de Le Iene...

19 febbraio 2018 Silvana Palazzo

Francesco Monte ed Eva Henger

Il duro attacco di Eva Henger ha condizionato l'esperienza di Francesco Monte all'Isola dei Famosi 2018, visto che si è ritirato per difendersi dalle accuse con l'aiuto degli avvocati, ma non la sua carriera. L'ex naufrago, che si tiene lontano da interviste e talk, ha ripreso a fare serate e discoteca. E ogni volta è un trionfo per l'ex tronista di Uomini e Donne, acclamato dai fan in ogni parte d'Italia. Oggi poi ha debuttato finalmente come attore, dopo aver a lungo inseguito questo sogno. Francesco Monte fa parte del cast della fiction di “Furore 2”, infatti recita accanto a Massimiliano Morra e Adua Del Vesco. Da oggi, domenica 18 febbraio 2018, i fan hanno potuto apprezzarlo anche nelle vesti di attore. Curioso che nel frattempo a Le Iene Show andava in onda un servizio sul marito di Eva Henger, che tanto lo ha attaccato in queste ultime settimane... Il programma di Italia 1 è tornato infatti sul caso “Roma Nuda”, il film prodotto da Massimiliano Caroletti, di cui si sono già occupati nel 2013.

FRANCESCO MONTE A FURORE 2, IL MARITO DI EVA HENGER A LE IENE...

Mentre Francesco Monte assiste al suo debutto da attore nella fiction “Furore 2”, su Canale 5, Eva Henger appare nel servizio realizzato da Le Iene Show sul caso “Roma Nuda”. Il programma torna ad occuparsene, dopo il servizio del 2013, a causa dei mancati pagamenti a maestranze e attori del film, tra cui Annalisa Minetti e Anna Falchi. Nella vicenda è coinvolto anche Adriano Panzironi, socio subentrato proprio al marito di Eva Henger nella produzione e già finito nel mirino de Le Iene, e in particolare di Andrea Agresti, a causa del metodo da lui sponsorizzato che promette di vivere 120 anni e di sconfiggere anche diverse malattie. Il film è stato pignorato dopo che le maestranze hanno fatto causa. Oltre al danno però per loro è emersa la beffa: non solo non sono state pagate, ma devono anche pagare la perizia di tasca propria... Cliccate qui per il video de Le Iene sul caso.

