Francesco Vecchi vs Federica Panicucci/ Video, infierisce in diretta: "grazie per i tanti sms di solidarietà"

Francesco Vecchi contro Federica Panicucci? Dopo quello che è successo alla fine della scorsa settimana, il conduttore ottiene la sua rivincita riparlando dell'argomento, e la risposta?

19 febbraio 2018 Hedda Hopper

Federica Panicucci, Mattino 5

E rivincita fu, almeno in parte. Ancora una volta la nuova puntata di Mattino 5 ci regala una vera e propria perla di trash peccato che sia in apertura, o quasi, e che in pochi abbiano potuto godere del colpo basso che il conduttore ha riservato a Federica Paninucci. La bella "barbie" di Mattino 5 è finita sulla graticola per via di uno sfogo in fuori onda mostrato da Striscia la Notizia nell'access prime time di giovedì scorso. Una serie di accuse, di minacce e di parolacce che hanno messo in cattiva luca la conduttrice che, il giorno dopo, mestamente, non ha potuto far altro che chiedere scusa in apertura di puntata al collega Francesco Vecchi visibilmente offeso per l'uscita della sua collega. In diretta ha accettato di buon grado le scuse della collega sfoggiando un sorriso amaro che non è sfuggito ai fan del conduttore che sui social ha avuto modo di mettere insieme una serie di commenti e di messaggi di solidarietà sui social. Clicca qui per vedere il video del momento.

FRANCESCO VECCHI OTTIENE LA SUA VENDETTA

Proprio questo fine settimana di messaggi è riuscito a riaprire la ferita che sembrava ormai chiusa e così Francesco Vecchi ha aperto la diretta ringraziando tutti coloro che gli hanno mostrato solidarietà in questi giorni. Federica Panicucci è rimasta colpita dalle parole del collega e visibilmente infastidita non ha potuto fare a meno di dire la sua scusandosi nuovamente con lui: "Io mi sono scusata più volte con te, sono veramente mortificata, ne approfitto per dirlo ancora" ma sicuramente quella sua velata minaccia "vedrai a settembre quando resterai a casa" potrebbe davvero essere quella giusta anche in questo caso. Magari Vecchi non tornerà alla conduzione di Mattino 5 ma sicuramente ha portato a casa la vendetta e gli elogi del pubblico.

© Riproduzione Riservata.