Furore 2/ Anticipazioni 25 Febbraio 2018 e riassunto prima puntata: il tenente Belmonte cambierà per Giovanna?

Furore 2, anticipazioni del 25 febbraio e riassunto della prima puntata: Giovanna alla ricerca di sua madre e Saro vuole vendicare suo fratello. Raggiungeranno i loro obiettivi?

19 febbraio 2018 Tecla Magnani

Furore 2

RIASSUNTO PRIMA PUNTATA DEL 18 FEBBRAIO 2018

Ieri sera 18 febbraio 2018 è andata in onda su Canale 5 la prima puntata della seconda stagione di "Furore", che torna a parlarci della famiglia Licata e delle sorelle Fiore. La puntata è appena iniziata quando Vito, il primogenito Licata, riceve una minaccia da Calligaris, potente uomo del posto e possessore della maggior parte degli alberghi della costa. L'uomo non vuole che Vito compri l'hotel Regina, che faceva invece parte dei suoi piani comprare. Il giovane non si fa spaventare dalle sue parole, anche perchè la mattina dopo si sposa con Marisella e nulla può torgliergli la gioia che prova per questo fatto! Peccato però che il giorno dopo, recandosi in chiesa, viene raggiunto da uno degli scagnozzi di Calligaris, che aveva il solo compito di spaventarlo e convincerlo a cambiare idea sull'albergo, ma finisce invece per ucciderlo. Il Budello dove tutti loro vivono è sconvolto dalla notizia e sperano che il giovane, amato da tutti, possa avere giustizia, ma la polizia di Lido Ligure, impegnata nella sua lotta contro i meridionali e fortemente sottomessa all'influenza dello stesso Calligaris, non dà molta importanza al caso. Saro, il fratello minore di Vito, decide di rinunciare alla sua borsa di studio ed entrare in polizia, con il principale scopo di vendicare suo fratello. La sua vita in polizia non sarà però affatto semplice, a causa di una forte discriminazione nei suoi confronti, soprattutto per mano del giovane tenente Belmonte. (Agg. di Tecla Magnani)

La storia dei fratelli Licata ci viene presentata parallelamente ad un'altra storia, nuova e misteriosa per i telespettatori. La puntata inizia con la giovane napoletana Giovanna che si trova nella villa dei suoi genitori, quando all'improvviso riceve una terribile telefonata: i suoi genitori sono morti in un incidente d'auto. La ragazza è sicuramente sconvolta dal fatto ma non quanto potremmo aspettarci e il motivo ci viene subito svelato: la ragazza è sempre stata trattata male dai suoi genitori e inoltre ha sempre pensato di essere stata adottata, a causa di una A incisa sulla sua pelle. Lei aveva chiesto fin da piccola l'origine di quel segno, ma aveva sempre ricevuto solo risposte vaghe e scortesi. Alla lettura del testamento inoltre scopre che i suoi genitori l'hanno diseredata: non le hanno lasciato nulla dei molti soldi che possedevano e la obbligano a lasciare la casa in poco tempo. Un giorno però viene avvicinata da un'infermiera che le dice di correre nell'ospedale lì vicino, perchè c'è un paziente che chiede di lei: lei è riluttante, ma alla fine cede e si reca da quest'uomo, il quale le confessa di averla rapita da neonata. Lei chiede maggiori spiegazioni, chiede perchè l'avesse rapita, per conto di chi, ma lui non fa in tempo a dirle tutto questo perchè muore proprio davanti a lei. L'infermiera però le dà una valigia che l'uomo aveva con sè e che voleva che lei avesse: dentro ci trova una foto di una donna, probabilmente la sua vera madre, con una neonata in braccio. Dietro alla foto c'è scritto: 1943, Lido Ligure. La ragazza, facendosi aiutare da un suo amico poliziotto, si reca così in Liguria alla ricerca della verità! (Agg. di Tecla Magnani)

ANTICIPAZIONI SECONDA PUNTATA DEL 25 FEBBRAIO 2018

"Furore" tornerà anche domenica prossima 25 febbraio 2018 con la seconda puntata. La prima puntata di ieri sera ha sicuramente messo molta carne al fuoco: Vito è stato ucciso da uno scagnozzo di Calligaris; Marisella scopre poco dopo di essere incinta; Giovanna arriva finalmente a Lido Ligure e si reca all'hotel Rivoli, luogo dove era stata scattata la foto che ritraeva sua madre e molto altro. Le anticipazioni che circolano per il web ci rivelano che Marisella, ancora scioccata dalla morte di Vito, si legherà maggiormente a Saro, fratello di Vito e fidanzato di sua sorella Giuseppina. I due arriveranno infatti a baciarsi, sotto gli occhi di Giuseppina incredula e arrabbiata. Già la puntata di ieri sera ci ha fatto capire il legame che potrebbe nascere tra Giovanna e Franco Belmonte, giovane tenente ligure, particolarmente avvezzo al gioco e ad avere amanti in giro per il paese. Questa volta però sembra che lui non sia attratto da lei come da tutte le altre, pare ci sia qualcosa di diverso: sarà effettivamente così o è solo la bellezza della ragazza ad attrarlo? Nel caso in cui lei lo portasse a cambiare, questo lo porterà a cambiare anche il suo atteggiamento nei confronti di Saro? E nei confronti delle indagini? Scopriamolo assieme settimana prossima, sempre su Canale 5! (Agg. di Tecla Magnani)

