GEMMA GALGANI/ Uomini e Donne: la dama del trono over ci mette la faccia e non si arrende

Gemma Galgani è pronta a iniziare una nuova settimana. La dama torinese del trono over di Uomini e Donne spera ancora in un ritorno di fiamma con Giorgio Manetti...

19 febbraio 2018 Elisa Porcelluzzi

Gemma Galgani

Inizia una nuova settimana e puntale come un orologio svizzero arriva il buongiorno di Gemma Galgani: “Buongiorno e buon inizio settimana a tutte le mie fanciulle... le luci della città si spengono per dare spazio alla luce del giorno che da sola illumina e riscalda i nostri cuori... tutto è pronto per questa nuova giornata e noi? Siamo pronte? Forza! Buona giornata”, ha scritto la dama torinese sul suo profilo Facebook. La dama è ormai da tempo la protagonista indiscussa del trono over di Uomini e Donne, tanto che Silvia Toffanin l’ha voluta ospite nell’ultima puntata di Verissimo. Nel salotto del sabato pomeriggio di Canale 5, Gemma Galgani è tornata parlare della sua storia d’amore con Giorgio Manetti: “Quando Giorgio mi prende la mano, sento delle sensazioni fortissime”, ha detto a Silvia Toffanin. Secondo la torinese, però, il bel Gabbiano è frenato da qualcosa. Gemma ha rivelato alla Toffanin di vivere un momento difficile: “Ho fatto dei passi importanti dopo che ho chiuso la storia con Marco. Mi sono riproposta a Giorgio perché le cose sono cambiate. Non nascondo mai quello che provo e lo vivo in tempo reale davanti a tutti. Ci metto la faccia”.

Nessuna rissa con Tina

Non poteva mancare una domanda su Tina Cipollari, con cui la tronista litiga spesso. La dama ha smentito le voci su una possibile relazione tra l’opinionista e Giorgio (anche se in studio è stat la prima a sostenere l’ipotesi): “Lui la chiama ‘passerotto’ ma è per fare un dispetto a me. Per fortuna non abbiamo mai avuto una rissa vera e propria. A lei non piace che le punti l’indice e allora mi allontana, ma le mani mai. Però è vero non mi sopporta, non so perché, forse mi vuole omologata a donna della mia età, con lo sciallino sulle spalle e a fare la calza… io non ci penso proprio. Mi piega ma non mi spezza, non ci riesce e questa cosa la irrita molto”. Infine ha invitato la Cipollari a farsi i fatti suoi. Arriverà la risposta di Tina?

