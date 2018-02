Gianni Morandi e Silvio Berlusconi show a Che tempo che fa/ Video, l’ex premier: “io cantavo meglio di lui!”

Gianni Morandi e Silvio Berlusconi show a Che tempo che fa: gag in diretta tv da Fabio Fazio fa tra il popolare cantante e il leader di Forza Italia, sorrisi in studio.

Ospite ieri sera nella puntata di Che tempo che fa, il programma di RaiUno condotto da Fabio Fazio, è stato uno dei protagonisti della coalizione di Centrodestra in corsa per le prossime elezioni politiche: Silvio Berlusconi. Il leader indiscusso di Forza Italia ha esordito subito regalando qualche sorriso in studio, ammettendo di aver scambiato Luciana Littizzetto per una vecchietta. Il presidente si è fatto poi subito serio per parlare dei programmi della sua campagna elettorale con la novità che riguarda il settore sicurezza con nuove assunzioni e più soldi per le forze dell'ordine. Dopo qualche battutina di Berlusconi direttamente a Fazio sul tema del fisco, l'ex premier ha concluso la sua ospitata confermando l'acquisto del Milan da parte dei cinesi: "Io i soldi li ho incassati tutti". Al momento dei saluti, Fazio ha ricordato a Berlusconi il suo passato da cantante introducendo così l'ingresso in studio del mitico Gianni Morandi che ha salutato il presidente con un abbraccio e una stretta di mano. "Per chiarire: io ero più bravo di lui! Però ho scelto un'altra strada... e così lui ha avuto la possibilità di esplodere e di avere successo", ha commentato prontamente Berlusconi rivolgendosi al pubblico in studio.

Silvio Berlusconi e Gianni Morandi, entrambi sul medesimo palcoscenico di Che tempo che fa, hanno regalato momenti di vero show, nella prima serata di ieri, facendo sorridere i telespettatori in seguito ad una serie di gag improvvisate. "Abbiamo tutti passato dei momenti bellissimi ascoltando le tue canzoni, quindi ci sono due generazioni che ti devono ringraziare per questo", ha proseguito il leader di Forza Italia rivolgendosi al grande nome della musica italiana. "Ma volevo dire, non scrivi più canzoni?", ha replicato Morandi. "Ne ho scritte 150 ma appena vedono che sono scritte da Berlusconi le gettano via", ha ribattuto l'ex premier che spronato da Gianni a trovare uno pseudonimo ha rilanciato: "A me non piace bluffare!". Poi Morandi si è lanciato in un'ulteriore battuta: "Mi chiamano eterno ragazzo... ma qui di eterno c'è solo lei!". "Io se vuoi posso sfidarti a fare i 100 metri in velocità su una pista... ti frego eh?", ha commentato Berlusconi, rinnovando i complimenti al cantante, definendolo "una vera star" tanto da essere circondato da una grande folla quando è in strada, sebbene sia "la metà di quella che si affolla attorno a me".

