Gianni Sperti Vs Marta Pasqualato/ Uomini e Donne, lettura whatsapp in studio e nuovi sospetti: una farsa?

Uomini e Donne, Gianni Sperti attacca Marta Pasqualato e non crede ai messaggi whatsapp portati dalla corteggiatrice come prova contro la sua segnalazione.

19 febbraio 2018 Anna Montesano

Gianni Sperti contro Marta Pasqualato

Nello studio di Uomini e Donne, nel corso della nuova puntata del Trono Classico, Marta Pasqualato ha fatto il suo ritorno in studio per dimostrare a Nicolò Brigante a coloro che l'hanno accusata di essere falsa, che non è questa la verità. A provare la sua innocenza rispetto alla segnalazione arrivata la scorsa settimana che la vorrebbe legata a Beppe, un suo amico di vecchia data nonchè ex della sua migliore amica, la corteggiatrice porta in studio alcuni messaggi che avrebbe scambiato su Whatsapp con il ragazzo in questione per capire il perchè abbia ordito questo scherzo ai suoi danni. Marta, di fronte alla segnalazione, ha infatti parlato di scherzo organizzato ai suoi danni, nonostante ciò piuttosto che chiamare Beppe per dimostrare a Nicolò la sua versione, ha preferito non coinvolgere l'amico e lasciare lo studio.

MARTA E NICOLO': L'ULTIMO COLPO DI SCENA!

Un comportamento che ha scatenato molti sospetti in studio e la convinzione di Gianni Sperti, oltre che di Nicolò Brigante, che sia Marta stia mentendo. E l'opinione rimane la stessa quando la corteggiatrice porta gli screen dei messaggi scambiati dopo la segnalazione col suo amico. Gianni Sperti non è affatto convinto da queste prove e, anzi, ipotizza che il tutto sia stato organizzato ad arte dai due. Messaggi premeditati, una conversazione quindi organizzata che nulla avrebbe di vero secondo l'opinionista, sospetti anche di molti telespettatori che esprimono la propria sui social. Intanto, Nicolò e Marta sono appena stati avvistati in esterna a Firenze, prova che la conoscenza, dopo questa vicenda, continua a gonfie vele...

