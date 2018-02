IL COMMISSARIO MONTALBANO/ Anticipazioni del 19 febbraio 2018: che fine ha fatto Michela?

Il Commissario Montalbano, anticipazioni del 19 febbraio 2018, in prima Tv su Rai 1. Salvo dovrà confrontarsi con un caso di scomparsa ed un'inaspettata gelosia per Livia.

Il Commissario Montalbano, in prima Tv su Rai 1

IL COMMISSARIO MONTALBANO, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI

Nella prima serata di oggi, lunedì 19 febbraio 2018, Rai 1 trasmetterà un nuovo episodio de Il Commissario Montalbano, in prima Tv assoluta. Sarà il secondo, dal titolo "Amore". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: Salvo scopre che Guendalina ha colpito alla nuca il commercialista Virduzzo, scambiato per un ladro. Il Commissario non riuscirà tuttavia a parlare con lo sconosciuto, per via di un caso urgente su cui indagare. Augello e Fazio lo avvisano infatti che Michela, una ragazza di loro conoscenza, si è risvegliata alcuni giorni dopo essere stata rapita. Il caso rappresenta inoltre un vero e proprio mistero, dato che la vittima non è stata derubata o aggredita, ma semplicemente addormentata e lasciata in aperta campagna. Michela tuttavia non riuscirà a fare una descrizione del rapitore, ma riferirà a Salvo di essere sicura di averlo visto impaurito. Quando Virduzzo telefonerà di nuovo a Montalbano per informarlo di un fatto personale, il Commissario dovrà interrompere ancora una volta il discorso per via di un'emergenza. Un locale è stato infatti colpito da un incendio ed il proprietario, Marcello Di Carlo, risulta scomparso nel nulla.

Salvo scopre inoltre dall'assistente che l'imprenditore era cambiato negli ultimi tempi, per via della conoscenza di una ragazza misteriosa, conosciuta durante un viaggio alle Canarie. Subito dopo, le autorità verranno avvisate che un uomo sta chiedendo aiuto perchè caduto all'interno della propria abitazione. L'anziano riferirà inoltre a Salvo di non vedere la figlia da diverse ore e di non riuscire a contattarla telefonicamente. Il Commissario sospetta subito che possa trattarsi di un nuovo caso di rapimento, come viene confermato il ritrovamento successivo della ragazza. Luigia tra l'altro ha un grande livido sul collo, particolare che dimostra un cambiamento nel modus operandi del rapitore. Durante le indagini, Salvo scopre tra l'altro che la ragazza è l'ex fidanzata di Di Carlo e che l'aggressore potrebbe essere Bonfiglio, il migliore amico dell'imprenditore. Luigia riferisce inoltre che Marcello ha deciso di lasciarla per un'altra ragazza e di averne avuto conferma. Si tratta di una certa Silvana, che Salvo scoprirà essere la fidanzata di Bonfiglio.

I sospetti ricadono quindi su quest'ultimo, che potrebbe aver ucciso l'imprenditore e Silvana per motivi di vendetta. I sospetti aumentano quando il corpo di Di Carlo viene ritrovato in un casolare in campagna e quello della ragazza nella discarica di Vigata. Bonfiglio tuttavia nega qualsiasi responsabilità ed afferma anzi di aver evitato di affrontare i due amanti, dopo aver scoperto il tradimento di entrambi. Nella villa della ragazza viene ritrovata però una lettera attribuita a Bonfiglio, che alimenta i sospetti di Augello. Salvo invece è sicuro che sia stato il vero assassino a lasciarla sul posto per sviare le indagini ed inizia ad intuire la verità quando scopre che Silvana è stata adottata tempo prima da Virduzzo, un suo lontano parente. Bonfiglio infatti rivela di averlo informato, in preda alla rabbia, del tradimento della ragazza. Con la scusa di una denuncia formale, Montalbano incastra il commercialista fino a farlo uscire allo scoperto.

ANTICIPAZIONI DEL 19 FEBBRAIO 2018, EPISODIO 2 "AMORE"

Nel nuovo episodio de Il Commissario Montalbano, Salvo dovrà indagare sulla scomparsa di Michela, una ragazza che nel passato si è vista rifiutare dalla famiglia e che si è diretta verso le braccia di uomini sbagliati. Bellissima e affascinante, Michela è finita così a fare la prostituta fino al suo incontro con Moscato, l'unico in grado di regalarle quella vita che ha sempre sognato. Chi la conosce crede che la ragazza sia fuggita da uno dei suoi amanti, che potrebbe aver preteso di riportarla alla vecchia vita, ma Salvo crede che ci sia qualcosa di diverso. Intanto, il rapporto fra Montalbano e Livia prende una piega inaspettata. Salvo si ritrova infatti fortemente geloso della donna e sarà proprio grazie a questo sentimento che riuscirà ad intuire che cosa sia successo realmente a Michela.

