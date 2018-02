IL SEGRETO/ Donna Francisca vuole vendere all'asta i beni di Severo (anticipazioni pomeridiane 19 febbraio)

Anticipazioni Il Segreto, puntata pomeridiana 19 febbraio: Donna Francisca finge di essere cambiata ma ha in mente un piano per vendere i beni appartenuti a Severo.

19 febbraio 2018 Annalisa Dorigo

Il Segreto

Si comincia con una nuova settimana per la telenovela Il Segreto, che anche quest'oggi va in onda per due appuntamenti quotidiani. Il primo a partire dalle ore 16:30, appena dopo il daily di Amici e de L'Isola dei famosi, il secondo a partire dalle ore 21:20 circa. Il confronto tra Donna Francisca e Severo sarà ancora all'ordine del giorno, con la Montenegro più che mai decisa a sferrare l'attacco decisivo nei confronti del suo terribile rivale. Per raggiungere il suo obiettivo dovrà continuare a mentire anche a Raimundo, che cercherà di convincerla a porre fine a questa lotta senza senso. Francisca farà credere al suo amato di non essere così crudele come tutti, compreso lui, pensano ma in realtà dietro a queste sue dichiarazioni ci sarà un secondo fine: vendere all'asta tutti i beni di Severo ed entrare in possesso del denaro da essi guadagnati. Ma questa volta Santacruz potrebbe essere più furbo di lei: riuscirà ad evitare il peggio?

Il Segreto: Cristobal è morto?

Nell'episodio odierno de Il Segreto le ricerche di Cristobal Garrigues giungeranno al termine. Da giorni non ci saranno più sue notizie, motivo per cui la sua morte verrà data per certa. Eppure, l'esperienza ci insegna che fino a quando non c'è il corpo senza vita è meglio non dare nulla per scontato: le cose andranno in questo modo anche questa volta? Nazaria continuerà a punzecchiare Fè, dimostrandole di non essere quella persona per bene che vuole far credere. Ma davanti a Mauricio la donna avrà un atteggiamento ben diverso... Matias e Beatriz continueranno a vivere i loro momenti di intimità facendo anche dei programmi per un impossibile futuro insieme. La coppia sembrerà non pensare alle conseguenze delle loro azioni, almeno fino a quando Emilia deciderà di affrontare il figlio chiedendogli la verità sulle sue azioni. Confesserà gli incontri segreti con la giovane Dos Casas?

© Riproduzione Riservata.